عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تستعد لإرسال مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت وكالة "رويترز" الإخبارية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تستعد لإرسال حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 275 مليون دولار إلى أوكرانيا.

ونقلت الوكالة عن مصادر قولها إن حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة تتيح لأوكرانيا قدرات لهزيمة المسيرات وتعزيز دفاعاتها الجوية.

ومن المتوقع أيضا أن تضم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في الحزمة قذائف لمنظومة هيمارس الصاروخية التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن وذخيرة من عيار 155 مليمترا وعربات عسكرية من طراز هامفي ومولدات كهربائية.

انقسام أمريكي

وأظهر استطلاع للرأي، نُشر يوم الإثنين، أن غالبية كبيرة من الأمريكيين تواصل تأييد إرسال أسلحة ومساعدات اقتصادية إلى أوكرانيا، لكنهم انقسموا حول ما إذا كان ينبغي على واشنطن الاستمرار في هذا الأمر على المدى البعيد أم لا.

وحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فإن استطلاعا للرأي أجراه مجلس شيكاغو للشؤون العالمية، الشهر الماضي، وجد أن أكثر من ثلثي المشاركين يوافقون على مواصلة إمداد أوكرانيا بالأسلحة والمساعدات الاقتصادية، كما أيد حوالي ثلاثة أرباع قبول اللاجئين الأوكرانيين وفرض عقوبات على روسيا.

وفي الوقت الذي ما يزال فيه الدعم الشعبي الأمريكي لمساعدة أوكرانيا قويا، تراجع الدعم الجمهوري في هذا الصدد، حيث تراجعت نسبة الجمهوريين المؤيدة من 80 في المئة في مارس الماضي، إلى 55 في المئة في نوفمبر المنصرم.

ووفقا لنتائج مجلس شيكاغو، فإن نصف الجمهوريين يفضلون الاكتفاء بتقديم المساعدات الاقتصادية لأوكرانيا.

مساعدات غير مسبوقة.. كم من المال أرسلت أمريكا إلى أوكرانيا؟

من مخزون الجيش الأمريكي.. واشنطن ترسل مساعدات عاجلة لـ أوكرانيا

كما توصل استطلاع مجلس شيكاغو للشؤون العالمية إلى أنه مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا شهرها العاشر، وعدم ظهور أفق لنهاية للحرب، انقسم الأمريكيون حول ما إذا كان ينبغي لواشنطن الاستمرار في نهجها، أو أن تحث أوكرانيا على التوصل إلى تسوية سلمية مع روسيا لإنهاء الأزمة.

وفي يوليو الماضي، كان 58 في المئة من الأمريكيين يؤيدون مساعدة أوكرانيا على المدى البعيد، حتى لو كان ذلك يعني ارتفاع أسعار الغاز والغذاء للمستهلكين، لكن النسبة تراجعت الآن إلى 47 في المئة، حيث باتوا يطالبون بأن تدفع واشنطن كييف للتفاوض على السلام في أسرع وقت ممكن.

وكان زعماء مجموعة السبعة صادقوا، في أكتوبر الماضي، رسميا على شروط الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لاتفاق سلام، والذي يشترط على روسيا الانسحاب من جميع الأراضي الأوكرانية المحتلة بشكل غير قانوني.

وفي الأسبوع الماضي، قال بايدن إنه مستعد للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذا أبدى الأخير اهتمامه بإنهاء الحرب. وقال بايدن للصحفيين في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في واشنطن "لم يفعل ذلك بعد".

أمريكا الولايات المتحدة أوكرانيا روسيا البنتاجون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فنان شهير يتعرض لحادث تصادم مروع في أكتوبر

سعر الذهب اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022

إيقاف جديد.. الفيفا يصدم كهربا بقرار حاسم في أزمة غرامة الزمالك

صدمة قوية لـ فيريرا قبل مباراة الزمالك مع بيراميدز

بيان عاجل يكشف تفاصيل جديدة عن واقعة ضحية تحدي التيك توك المصاب بالشلل

وزير المالية: وصول الدولار إلى 40 جنيها شائعة لا أساس لها من الصحة.. فيديو

النيابة العامة تكشف الدليل الذي تركه قاتل المحامي بنداري حمدي خلفه

1620 جنيها .. هبوط سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 | فيديو

موضوعات متعلقة

مساعدات غير مسبوقة.. كم من المال أرسلت أمريكا إلى أوكرانيا؟

من مخزون الجيش الأمريكي.. واشنطن ترسل مساعدات عاجلة لـ أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي يمنح أوكرانيا 2.5 مليار دولار مساعدات

مستشار الأمن القومي الأمريكي: واشنطن ستعلن حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا

لأول مرة.. الاتحاد الأوروبي يعجز عن الوفاء بوعوده بشأن مساعدات أوكرانيا

ترشيحاتنا

أمريكا تستعد لإرسال مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا

الاهتمام بالمواعيد.. رجاء خاص من بركات لـ الحكام بشأن مباريات الدوري

شوبير يكشف عن حالات تحكيمية بحاجة لتدخل كلاتنبيرج

حبس وغرامة 200 ألف جنيه تنتظر عصابة استغلال الأطفال في التسول بالهرم

حكم صيام يوم الجمعة منفردا بنية قضاء ما علي من رمضان..الإفتاء تجيب

مرسيدس تقدم نسختها الجديدة EQT الكهربائية.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة فنانة تونسية شهيرة بسبب خطأ طبي

موقف إنساني .. باتو العماني يجبر أرجنتيني على متابعة ميسي بالمونديال

حفل توزيع جوائز مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. التفاصيل الكاملة بالصور

سعره بقى في الأرض.. إزاى تعرف الفرق بين الذهب الأصلى والمغشوش

فيديو

انخفاض أسعار الذهب في مصر .. تعرف على الأسباب..فيديو

اتشل بسبب الهزار .. تفاصيل مؤلمة بحادث تحدي التيك توك..فيديو

فار في علبة الكشري .. بلوجر تعثر على حيوان نافق داخل أوردر محل شهير "فيديوجراف"

خطيبي طلع اخويا .. فيديو مؤثر لفتاة يثير تعاطف السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ