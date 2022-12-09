ارتفاع كبير في أسعار الذهب العالمية

أغلقت العقود الآجلة للذهب على ارتفاع أمس الخميس، مواصلة سلسلة مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي، لكنها ارتفعت أعلى مستوى 1800 دولار للمرة الأولى في 4 جلسات.

وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 3.50 دولار أو 0.2% إلى 1801 دولار للأونصة.

ويترقب المستثمرون الكثير من الأحداث في الأيام المقبلة، بما في ذلك تقارير التضخم الأمريكية، بالإضافة إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي وسط توقعات برفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي بمقدار 0.5%.

وارتفعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى 230 ألف طلب متوافقاً مع التوقعات، مقابل التراجع إلى مستوى معدل بلغ 226 ألف طلب في الأسبوع السابق.

مخاوف من ركود اقتصادي

وبحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، تعاني سوق الأسهم تحت ضغط شديد، مع إشارة سندات الخزانة الأمريكية إلى تزايد القلق من أن يحدث ركود اقتصادي في السنة القادمة في ظل سياسة نقدية تقشفية عنيفة يطبقها الاحتياطي الفيدرالي.

واكتسبت أسعار السبائك أكثر من 8% في نوفمبر بعد انخفاضها لمدة سبعة أشهر متتالية على خلفية مؤشرات تدل على أن الاحتياطي الفيدرالي قد يصبح أقل تشدداً فيما يتعلق بسياسته النقدية.

وأثرت الزيادات الصارمة في أسعار الفائدة للحد من التضخم على السبائك في معظم هذا العام، إلا أنّ الرهانات على إعادة فتح الصين، وكذلك التوقعات بتحول الاحتياطي الفيدرالي إلى الاتجاه الهبوطي دفعت الدولار إلى الانخفاض ودعمت المعدن.

قفزة في احتياطي الصين

رفع بنك الشعب الصيني حيازاته إلى 63.67 مليون أونصة حتى نهاية نوفمبر، من 62.64 مليون في الشهر السابق، وفقًا لبيانات على موقعه الإلكتروني الأربعاء.

وبلغت تدفقات الشهر الماضي نحو 32 طناً، مقارنة مع 106 أطنان تراكمية تم الإبلاغ عنها خلال الأشهر العشرة حتى سبتمبر 2019.

من جانبه قال مجلس الذهب العالمي في أحدث تقرير له عن الطلب، إن البنوك المركزية تواصل تكديس الذهب، حيث قدّر المشتريات بنحو 400 طن في الربع الأخير، وهو ما يعد أعلى بكثير من الارتفاع السابق البالغ 241 طناً في الربع الثالث من عام 2018. يُشار إلى أن حوالي ربع السبائك التي اشترتها البنوك المركزية فقط ذهب إلى مؤسسات محددة علناً، ما أثار التكهنات حول ماهية المشترين الغامضين.