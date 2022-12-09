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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تفسير غازات الدم عند حديثي الولادة في ندوة علمية بمستشفيات جامعة أسيوط

ندوة مستشفى الأطفال
ندوة مستشفى الأطفال الجامعي

نظم مستشفى الأطفال الجامعى بأسيوط بالتعاون مع مستشفى أسيوط الجديدة ندوة علمية حول "تفسير غازات الدم فى الأطفال حديثي الولادة"، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، و الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، و الدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، و الدكتور عماد الدالي رئيس قسم طب الأطفال، و‏ الدكتور محمد أمير فتحى مدير مستشفى الأطفال الجامعي، و الدكتورة غادة محمد سيد مدير مستشفى أسيوط الجديدة.

في البداية أشاد الدكتور عماد الدالى بأهمية التعاون المشترك بين أقسام طب الأطفال بالمستشفيات الجامعية لتبادل المعلومات والخبرات في الرعاية الصحية للأطفال، وذلك من خلال عقد سلسلة من الندوات و المحاضرات العلمية، التي تسهم بدورها في رفع كفاءة الأطباء.

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وأشاد الدكتور محمد أمير فتحى بالتعاون المثمر بين أقسام طب الأطفال بالمستشفيات الجامعية، وأضاف أنه سيكون له أثره الإيجابي في تطوير الرعاية الصحية المقدمة للأطفال.

حاضر في الندوة الدكتور زكريا محمد عبد الصادق زميل عضو هيئة التدريس ونائب مدير مستشفى أسيوط الجديدة.

وشهدت الندوة  حضور عدد كبير من أساتذة قسم طب الأطفال و استشاريين طب الأطفال بمستشفى أسيوط الجديدة، ومستشفى الإيمان العام، كما شارك عدد من المدرسين المساعدين والأطباء المقيمين و مشرفات التمريض بالمستشفى.

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