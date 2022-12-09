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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة عن الأمانة من مسجد الإمام الحسين

مسجد الحسين
مسجد الحسين

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم بجميع المساجد على مستوى الجمهورية، لتكون تحت عنوان: "الأمانة صورها وأثرها في تحقيق الأمن المجتمعي".

ونقل التلفزيون المصري وعدد من القنوات الخاصة، شعائر صلاة الجمعة، من رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه.

وتبدأ شعائر صلاة الجمعة بتلاوة للقارئ الشيخ أحمد نعينع، وخطيبا الدكتور مصطفى عبد السلام محمد محمد إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه).

برنامج لتحفيظ القرآن عن بعد

 

وقال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن دور وزارة الأوقاف فى مصر لا يقتصر فقط على المسجد أو خطبة الجمعة فقط، ولكن منذ تولي وزير الأوقاف الوزارة وهي تشهد نقلة غير مسبوقة فى تاريخها من ناحية البرامج او التوعية أو حتي من ناحية البر وخدمة المجتمع.

وأضاف "عبد العزيز" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الاولي"، أن وزارة الأوقاف أعلنت امس ع إطلاق برنامج لتحفيظ القرأن الكريم عن بعد، موضحا أنه سيتم على مستوي المديريات الإقليمية، وسيتم الإستفادة بكل شيوخ وأعضاء المقارئ المعتمدين فى مجال التحفيظ، واللينك موجود على صفحة الوزارة لمن يريد الإشتراك.

وتابع أنه سيتم إطلاق البرنامج بدءا من الأسبوع المقبل، وسيكون هناك تحفيظ عن بعد، بجانب التحفيظ الموجود بالفعل فى المساجد، لافتا إلى أننا الأن فى العصر الإلكتروني ويجب أن نكون جاهزين لهذا التطور.

 

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