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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عيار 21 بـ 1670 جنيها.. أسعار الذهب اليوم السبت 10 ديسمبر 2022

صدى البلد

شهدت أسواق الذهب المحلية استقرارا نسبيا خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 10 ديسمبر 2022 مقارنة بأسعار امس الجمعه التى شهدت حاله من الارتباك ، نتيجة تراجع الطلب مع تخوفات المواطنين من التحركات العنيفة للأسعار بين الارتفاع والانخفاض.

أسعار الذهب تتراجع عالميا مع تعافي الدولار

في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل، لتحديد مصير أسعار الفائدة، والتي من المتوقع زيادتها بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه الأخير في 2022 والمقرر عقده في 13 و14 ديسمبر.

والسوق المحلي تشهد تراجعًا حادًا في الطلب، نتيجة تخوفات المواطنين من الشراء بعد نمو ظاهرة التلاعب في الأسعار، وارتفاعها لمستويات تاريخية، دون مؤشرات واضحة، وانفصال السعر المحلي عن السعر العالمي، والاعتماد على سعر صرف للدولار يتجاوز السعر الرسمي والموازي أيضًا.

وسجلت أسعار جرام الذهب عيار 21 مستوى 1670 جنيه، بينما سجلت الأوقية بالأسواق العالمية لمستوى 1800 دولارًا.

وجرام الذهب عيار 24 سجل 1908جنيهًا، وعيار 18 سجل 1431 جنيهًا، وعيار 14 سجل 1113 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 13200 جنيه.

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عيار 21 بـ 1670 جنيها.. أسعار الذهب اليوم السبت 10 ديسمبر 2022

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