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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدولار اليوم السبت 10 ديسمبر 2022

صدى البلد

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم السبت 10 ديسمبر 2022؛ بدون أي تغيير منذ مطلع الأسبوع الجاري في معظم البنوك التي تعمل داخل السوق المصرية.


وبحسب ما جاء بجدول أسعار العملات في البنك المركزي المصري بلغ سعر الدولار نحو 24.56 جنيها للشراء و 24.64 جنيها للبيع.


أقل سعر 


سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 24.54 جنيها للشراء و 24.59 جنيها للبيع في 4 بنوك حكومية وخاصة من بينها " الأهلي المصري، مصر، المصرف العربي الدولي، كريدي أجريكول".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك نحو 24.55 جنيها للشراء و 24.65 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الاستثمار العربي، بلوم، قناة السويس، المصرف المتحد، الإمارات دبي الوطني، HSBC".


متوسط سعر الدولار


بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك نحو 2459 جنيها للشراء و 24.65 جنيها للشراء في بنكي الكويت الوطني و فيصل الاسلامي.

وبلغ سعر ثالث أقل دولار في البنوك نحو 24.58 جنيها للشراء و 24.64 جنيها للبيع في بنوك التجاري الدولي CIB  و قطر الوطني الأهلي QNB

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.6 جنيها للشراء و 24.65 جنيها للبيع في بنوك " الأهلي المتحد، المشرق، الاسكنجرية، ميد بنك".


أعلي سعر 


وصل أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الاسلامي حيث بلغ 24.63 جنيها للشراء  و24.65 جنيها للبيع.

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