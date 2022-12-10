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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط عاطل بحوزته هيروين وسلاح أبيض في كفر الشيخ

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت مباحث مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، من القبض على عاطل، له معلومات جنائية، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر.

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وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً يفيد ضبط ن.ع 29 سنة، عاطل، ومقيم دائرة مركز شرطة مطوبس، سبق اتهامه في 3 قضايا، آخرهم القضية رقم 13419 لسنة 2020م جنايات مركز مطوبس - مخدرات.

 

وألقى القبض على المتهم بحوزته كميه من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 44 جراما ومبلغا ماليا 115 جنيها وهاتفا محمولا وسلاحا أبيض «مطواة».

 

وحرز رجال الشرطة المضبوطات، وجرى تحرير المحضر رقم 13832 لسنة 2022م جنايات مركز شرطة مطوبس.

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