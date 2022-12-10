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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. فصل الكهرباء عن 3 قرى في كفر الشيخ

شبكات الكهرباء
شبكات الكهرباء

أعلن قطاع الكهرباء بكفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن مغذي محولات كهرباء قريتي الكوم الطويل وأبو بدوي بمركز بيلا، اليوم، السبت، ابتداءً من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 3 عصراً، وذلك لإجراء صيانة علي المغذيين.

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وأوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، في بيان صحفي، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي: قرى حلمي حسين وكوم الحجنة وأبو بدوي وتوابعهم بدائرة مركز بيلا، وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمة الكهربائية بالمناطق المذكورة.

 

يذكر أن قطاع كهرباء كفر الشيخ يبذل جهوداً كبيرة في أعمال صيانة شبكات الكهرباء بصفة دورية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لرفع كفاءة الشبكة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تحت إشراف المهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء بالمحافظة.

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