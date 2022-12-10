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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انقلاب سيارة ربع نقل أعلى كوبري نفيشة القديم بالإسماعيلية

الحادث
الحادث

شهد طريق الاسماعيليه الزراعي، انقلاب سيارة ربع نقل أعلى كوبري نفيشة، وعودة الحركة المرورية لطبيعتها، ولا يوجد خسائر بالأرواح.

وتلقى محمود عاشور  مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية ، إخطارا من الشبكه الوطنية للسلامه والطوارئ بإقليم القناه  برئاسة اللواء هنري ابراهيم ، يفيد بانقلاب سيارة ربع  نقل اعلي كوبري نفيشة القديم بمحافظة الإسماعيلية.

دفع الدكتور حسين كساب مدير مرفق إسعاف الاسماعيليه بسياره إسعاف إلي مكان الحادث.

وعلى الفور، تم التعامل مع الحادث وتم  فتح الحركة المرورية أمام السيارات اعلي  الكوبري  ولا يوجد خسائر بالأرواح .

مساعد وزير الداخلية طريق الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية الاسماعيلية المرور وزير الداخلية

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