بحضور نائب محافظ الشرقية وأمين عام الأعلى للآثار..افتتاح مركز الزوار بصان الحجر

افتتح الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية يرافقه الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والسفير مارك باريتي سفير فرنسا بالقاهرة، مركز زوار منطقة صان الحجر الأثرية بمحافظة الشرقية، وذلك بحضور لوران كولون مدير المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة.

أكد الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية أن المحافظة تعمل على الاهتمام بتنمية السياحة الداخلية وتطوير المناطق الاثرية بالمحافظة ورفع كفاءة البنية التحتية وتعريف النشئ بالمناطق الأثرية التي تشتهر بها محافظة الشرقية.

ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى وزيرى أن تجهيز وافتتاح مركز الزوار يأتى فى إطار مشروع تطوير منطقة صان الحجر الأثرية وتحويلها إلى متحف مفتوح، ووضعها على خريطة السياحة المحلية والعالمية نظراً لأهميتها التاريخية والأثرية.

واشار وزيري الي انه تم تنفيذ المشروع بالتعاون بين المجلس الأعلى للآثار، والبعثة الفرنسية للحفائر بصان الحجر، والمعهد الفرنسى للآثار الشرقية (IFAO)، ووزارة الخارجية الفرنسية.

واكد د.مصطفي وزيري أن مركز الزوار تم إنشائه بهدف تطوير وإبراز القيمة الاستثنائية للموقع الأثرى والترويج له بما يساهم فى نمو السياحة فى منطقة شرق الدلتا.

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