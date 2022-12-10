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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: اعتماد 26 خطيبًا جديدًا بالمكافأة على بند التحسين

أئمة الأوقاف
أئمة الأوقاف

نشرت وزارة الأوقاف، أسماء الناجحين من المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين من محافظات، الإسكندرية (المجموعة الأولى والثالثة) والجيزة ( المجموعة الثانية والثالثة)، ودمياط  (المجموعة السابعة) من خريجي الكليات الأزهرية ، ومن العاملين بالمعاهد الأزهرية أو القطاع الحكومي.

كما نشرت وزارة الأوقاف، أسماء الناجحات من خريجات مراكز الثقافة الإسلامية المتقدمات للحصول على تصريح واعظة متطوعة، منوهة أنه سيتم نشر أسماء باقي الناجحين تباعًا ممن تم امتحانهم من المحافظات الأخرى.

وجاءت الاسماء المعلنة للناجحين على النحو التالي:
 

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