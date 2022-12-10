أخبار التكنولوجيا.. هواوي تطلق هاتفا جديدا شبيه بـ آيفون وسعره رخيص.. حدث تليفونك فورا لحمايته من 81 ثغرة

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أطلقت تويتر، ميزة Twitter Blue خلال الشهر الماضي، مقابل اشتراك شهري بلغ قدره 8 دولارات، ولكن على ما يبدو أن الشبكة الأجتماعية تخطط لرفع سعر الاشتراك لفئة محددة من مستخدميها.

كشفت شركة هواوي Huawei الصينية، عن مجموعة مميزة من منتجاتها ضمن حدث إطلاق في الصين، شمل ذلك هاتف Enjoy 50z، وعددا من الساعات الذكية من بينها Watch Buds و Kids Watch.

سعر ومواصفات Nova 10 SE.. هواوي تطلق هاتف قوى بـ 7000 جنيه

كشفت شركة هواوي، عن سعر ومواصفات هاتفها الجديد Nova 10 SE، ضمن الفئة المتوسطة صديقة الميزانية، والذي يأتي بشاشة كبيرة بحواف بسيطة، وإعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية.

يعانى الكثيرون من مستخدمي الهاتف الذكي الأشهر فى العالم آيفون بسبب مشكلة “النغمات”، فهم مجبرون على استخدام النغمة التقليدية للهاتف، على عكس مستخدمي أندرويد أمامهم المجال مفتوح لتخصيص أى “رنة” لاى شخص، ولكن يمكنك ببساطة من خلال خطوتين.

موبايل جديد من إنفينيكس هيقلب الموازين.. سعر ومواصفات هاتف Infinix ZERO 5G 2023

سعر ومواصفات هاتف Infinix ZERO 5G 2023، أحدث هواتف 5G من إنفينيكس، يتميز الهاتف الجديد بتصميم أنيق و مزايا تأتي لأول مرة بهواتف إنفينيكس.

ارتفعت أسهم تطبيق “Lensa” فى الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ ليصبح ضمن قائمة الأكثر بحثاً، لتنهال التحميلات بأرقام كبيرة على التطبيق عبر متاجر تحميل التطبيقات المختلفة سواء كانت لـ آيفون و أندرويد.

كانت علامة نوكيا بمجرد تواجدها على أى هاتف محمول فى بداية الألفية دليلاً على جودته، حيث كانت إصدارات الصانع الفنلندي هي الأميز والأقوي فى الأسواق وقتها، ومن بين أميز هواتف نوكيا الكلاسيكية يأتي Nokia N91، صاحب الشكل الشهير والمساحة الأكبر فى وقت صدوره عام 2005.

أرخص موبايلات جلاكسي.. سامسونج تطلق هاتف زهيد الثمن بمواصفات ممتازة

كشفت شركة سامسونج Samsung، عن سعر ومواصفات هاتفها الجديد Galaxy M04، والذي يندرج تحت فئة الهواتف الاقتصادية ويقدم مميزات ومواصفات متوسطة.

لو معاك أندرويد حمل التحديث الجديد فورا.. يحمي هاتفك من 81 ثغرة

لطالما ارتبطت درجات التأمين العالية ومنع الاختراق لهواتف آيفون الشهيرة، بينما على النقيض تماماً هواتف أندرويد التى تعد مرتعاً للمخترقين “الهاكرز”، إلا أن جوجل أصبحت تحسن من أداء نظامها بشكل ملحوط فى السنوات القليلة الماضية، لذلك تطلق تحديثات عدة من وقت للأخر، وأخرها هو تحديث ديسمبر 2022، الذى يحيمك من 4 ثغرات خطيرة للغاية.

قدمت شركة هواوي Huawei، العديد من الساعات الذكية الجديدة في حدثها الذي أقيم في الصين أمس الجمعة، تضمنت 4 ساعات جديدة من بينها ساعة Huawei Watch Buds المميزة، وساعتين مخصصتين للأطفال، ونسخة جديدة من الساعة الذكية Watch GT 3 Pro.

أحياناً ما يواجه مستخدمو تطبيق تيك توك صعوبة فى تصفح مقاطع الفيديو خاصةً إذا كانت بها محتوى باللون الأبيض أو عبارات مكتوبة على الفيديو، بسبب اختصارات تيك توك المتواجدة على يمين التطبيق دوماً.