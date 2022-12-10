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رئيس التحرير
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القساوة دى جبتها منين |نيفين منصور توجه رسالة قاسية لطبيب حرق الأجنة

نيفين منصور
نيفين منصور

أكدت الإعلامية نيفين منصور، أن الأيام القليلة الماضية حدث أمر مؤلم، وهو قيام طبيب نساء وتوليد بمنطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، بعمل عمليات إجهاض، وأن هذا الطبيب يتخلص من الأجنة بإطعامها للكلاب الضالة أو حرقها.

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وأضافت الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم”، أن الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة قامت بالقبض على هذا الطبيب، وهو متلبس، وهناك برميل به أجنة يقوم الطبيب بحرق الأجنة فيه. 

ولفتت إلى أن الموضوع مؤلم و صعب،  وهذا العمل فردي يخص هذا الطبيب، وهو يتحمل مسئولية ما قام به، من جريمة.

ووجهت رسالة قاسية لـ الطبيب قائلة :" ربنا أكرمك بمهنة ممكن تكسب منها أموال كثيرة، وتعيش كويس جدًا،  لو اشتغلت بما يرضى الله،  ليه تخسر الدنيا و الأخرة، وفين القسم اللي اقسمته .. القساوة دى جبتها منين".

وأشارت إلى أن الإجهاض جريمة يعاقب عليها القانون، وتصنف بـ الجناية، وحرام شرعًا، من لا يرحم لا يرحم.

 

نيفين منصور طبيب نساء الجيزة عمليات إجهاض جريمة

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