مياه الإسكندرية توفر السيارات المتنقلة في إطار تطوير وتقديم الخدمات للمواطنين بهذه الأماكن

لمدة 9 أيام

أعلنت شركه مياه الشرب بالإسكندرية عن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة من الأحد 11 /12 /2022 حتى يوم الثلاثاء 20 /12 /2022، فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك فى الأماكن التالية:

سيارة شرق :

السيوف مدخل الفلكي بجوار البنك الاهلي المصري

للتواصل سيارة شرق 01275918005



سيارة وسط :

المنشية امام فندق امون

بشاير الخير ٣ القباري امام مسجد الشهيد إلهامي

للتواصل سيارة وسط 01275918001



سيارة غرب :

مدخل ابو يوسف امام مدرسة الاورمان

امام فرع شركة المياه بالبيطاش

للتواصل سيارة غرب 01275918003



وأوضحت الشركة أن مواعيد تقديم الخدمة من الساعة العاشرة صباحا الى الساعة الرابعة عصرا، لتقدم جميع خدمات الشركة ومنها (التعاقد على العدادات _ استقبال شكاوي _

دفع فواتير _ شحن كروت العدادات مسبقه الدفع).

ونوهت إلى تواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لأخذ عينات من العقارات المحيطة للتأكد من جودة المياه، وفريق من ادارة التوعية والتسويق لتعريف سكان المنطقة بالخدمات التي تقدمها الشركة.