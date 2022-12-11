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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تستهدف 800 ألف طفل

بدء الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في أسيوط اليوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تنطلق صباح اليوم الأحد فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة أسيوط والتي تستمر ل 4 أيام وتستهدف جميع الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات لجميع الأطفال المتواجدين على أرض المحافظة من خلال الفرق المتحركة المدربة وجميع الفرق الثابتة بمراكز التطعيم بالريف والحضر.

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن الفرق المتنقلة تستهدف أماكن التجمعات مثل محطات السكك الحديدية ومحطات الاتوبيس والأسواق وغيرها بهدف رفع المناعة لدى الأطفال ضد هذا المرض في إطار خطة وزارة الصحة والسكان للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال حيث يبلغ عدد الأطفال المستهدف تطعيمهم في الحملة على مستوى قرى ومدن المحافظة 775 ألف و945 طفلاً وطفلة.

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وأوضح الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن إستراتيجية العمل بالحملة تعتمد على التطعيم من منزل إلى منزل على مستوى الإدارات الصحية حيث أن المستهدف تطعيم 775945 طفل على مستوى المحافظة وتم تشكيل عدد كافي من فرق التطعيم عددها 2583 فرقة منها 2313 فرقة متحركة و270 فرقة ثابتة بالوحدات الصحية الريفية والحضرية ومكاتب الصحة ومراكز رعاية الأمومة والطفولة وجميعهم خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل بالإضافة للفرق الإشرافية على جميع المستويات بالمديرية والإدارات الصحية وأيضا توفير الطعوم اللازمة للتطعيم.

وأشار إلى توفير 790020 جرعة تقريبًا كما تم مراجعة معدات سلسة التبريد التي تستخدم في حفظ ونقل وتداول الطعوم للتأكد من كفاءتها وكفايتها واستلام وتوزيع الطعوم اللازمة مؤكدًا أن التطعيم مجاني دون أى رسوم، لافتا إلى أنه لا توجد أية آثار جانبية للتطعيم ولاتوجد للمرض وقاية سوى التطعيم.

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