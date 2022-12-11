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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع في أسعار الدواجن اليوم..والأمهات تسجل 32 جنيها للكيلو

دواجن بيضاء
دواجن بيضاء

عاوت أسعار الدواجن اليوم  الأحد 11 ديسمبر 2022 التراجع في المزارع والأسواق،  بعد شهدت أسعار الدواجن ارتفاعا أمس السبت.

ويقدم موقع “ صدى البلد ” الإخباري أسعار الدواجن  ضمن نشرته الخدمية التي يقدمها للمواطنين.

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أسعار الدواجن اليوم

و تشمل النشرة الخدمية أسعار الذهب وسعر صرف الدولار وجميع العملات بالإضافة إلى أسعار الخضراوات والفاكهة والأسماك واللحوم.

وتعمل وزارة الزراعة المصرية علي توفير الأعلاف لمنتجي الدواجن بكميات كبيرة تصل لـ نصف مليار دولار حتي لا يكون هناك احتياجات داخل السوق المصري للاعلاف.

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة  محمد القرش، إن الدولة تسعى بجميع ما لديها من الإمكانيات؛ لخدمة ومساعدة صغار وكبار منتجي الدواجن والبيض، لتوفيرها بالأسواق، بأسعار تناسب جميع المواطنين.

وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماعه مع منتجي الدواجن، أن الإنتاج الداجني خط أحمر، ولن يسمح أبدا بالتلاعب فيه، وأشار إلى أن الدولة ستتدخل خلال الفترة المقبلة؛ لضبط عمليات البيع والأسعار داخل الأسواق.

سعر الدواجن اليوم

وسجّلت أسعار الدواجن البيضاء نحو 38 جنيهًا للكيلو في المزرعة لتصل إلى المستهلك بنحو 42 و44 جنيها للكيلو، بعد إضافة تكاليف النقل وربح التاجر.

 أسعار الدواجن الساسو «الفراخ الحمراء» سجلت نحو 39 جنيها في المزارع لتصل إلى المستهلك بنحو  53  جنيهًا للكيلو.

أما عن  سعر الدواجن البلدي فوصل سعر الكيلو إلى 60 جنيهًا في الأسواق.

وسجل سعر  الدواجن الرومي ارتفاعا اليوم الاحد متراوحة  بين 58 و60 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ اليوم 

تراوحت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء بين 32  و38 جنيهًا للكيلو.

وعن أسعار الأرانب فوصلت إلى 82 جنيهًا للكيلو.

سعر الدواجن اليوم الاحد

وتراوحت أسعار الأوراك بين 43 و45 جنيهًا للكيلو.

 سعر الأجنحة  وصل إلى 25 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر  البانيه بين 85 و95 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر طبق الكبد والقوانص 30 جنيها .

 الشيش طاووق استقر عند  89 جنيهًا.

 

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