اشعلت فيسبوك برحيلها الغامض..ما لا تعرفه عن ملكة جمال لبنان السابقة..كيف توفت؟

حالة من الحزن الممزوج بالصدمة أصاب متابعي ملكة جمال لبنان السابقة زينة ترحيني، بعد مفاجأة وفاتها التي انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة وأنها لم تفصح في وقت سابق عن إصابتها بأي أمراض.

فوجئ متابعي زينة ترحيني، ملكة جمال لبنان السابقة، بوجود منشور من عائلتها، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ينعون فيه فقدان ابنتهم، دون توضيح أسباب الوفاة، ما أثار حالة من التسائلات العديدة التي دارت في أذهان الجميع إلى أن أوضحت صديقتها حقيقة وفاتها…

سبب وفاة زينة ترحيني

بعد تسائلات كثيرة، وانتشار خبر وفاة ملكة جمال لبنان السابقة، زينة تريحني، تداول بعض النشطاء مقطع فيديو سابق، كانت تتحدث في الراحلة عن إصابتها بمرض لم تكشف عنه، طالبة خلاله من متابعيها ومحبيها الدعاء لها بالشفاء.

ما لا تعرفه عن زينة ترحيني

وُلدت زينة ترحيني في مدينة بيروت في لبنان عام 1985م، ولديها 5 أشقاء هم « محمد حسن ترحيني، إبراهيم حسن ترحيني، منى، فاطمة، سارة، بتول».

درست زينة ترحيني تصميم الجرافيم، وحصلت على لقب ملكة جمال لبنان عام 2018، ثم اتجهت للعمل في مجال الإعلانات، حتى أصبحت واحدة من أشهر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن توفيت في 6 ديسمبر 2022.

نعي أسرة ملكة جمال لبنان السابقة لها

بعد أن فارقت زينة ترحيني، ملكة جمال لبنان السابقة عالمنا إلى مثواها الأخير، نشرت عائلتها نعي خاص لها قالوا خلاله:

« بسم الله الرحمن الرحيم..

يا أيتها النفس المطمئنة أرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وأدخلي جنتي

صدق الله العظيم

بقلوب مطمئنة مسلمة بقضاء الله وقدره آل ترحيني ينعون المرحومة: زينب حسن ترحيني

إنا لله وإنا إليه راجعون

أخوة الفقيدة: محمد حسن ترحيني وإبراهيم حسن ترحيني

أخوات الفقيدة: منى، فاطمة، سارة، بتول

سيوارى جثمانها الطاهر في مقبرة شويفات الأجنحة الخمسة وسيصلي على جثمانها الطاهر في جامع الصادق شويفات».