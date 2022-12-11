أمريكا: لا نشجع أوكرانيا على تنفيذ عمليات في روسيا

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة لا تشجع أوكرانيا على تنفيذ عمليات عسكرية داخل روسيا.

وأضاف كيربي في إفادة إعلامية: "ما نقوم بها هو التأكد من قدرة الأوكرانيين على الدفاع عن أنفسهم واستعادة أراضيهم، ولا نرغب في رؤية تصاعد الموقف العسكرية داخل أوكرانيا".

وتابع: "الولايات المتحدة أعلنت عن مزيد من المساعدات للقوات المسلحة الأوكرانية لتستمر في جهودها لاستعادة أراضيها"، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقصف البنية التحتية المدنية ويمنع إمدادات الطاقة والمياه ويحاول تركيع الشعب الأوكراني مع اقتراب فصل الشتاء".

واستطرد كيربي قائلاً: "الولايات المتحدة سبق أن قدمت لروسيا عرضا جادا ومحددا جدا؛ للإفراج عن جراينر وبول ويلان، وسنواصل محاولاتنا للإفراج عنه"، مشيرًا إلى أن "ما نراه على الأرض الآن يشير إلى أن بوتين عازم على مواصلة الحرب ضد أوكرانيا وشعبها".

مرحلة المواجهة

في سياق متصل، قال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، الأحد، إن العلاقة بين روسيا والغرب وصلت إلى "مرحلة المواجهة"، لافتاً إلى أن روسيا تحتاج إلى العيش وفقاً للظروف التي تفرضها هذه المرحلة.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" تصريحات بيسكوف التي أدلى بها خلال مقابلة مع قناة "روسيا - 1"، مشددًا على العلاقات بين روسيا والغرب "وصلت بالفعل إلى مرحلة تُسمى المواجهة".

وأضاف: "نحتاج إلى أن نكون موحّدين وأقوياء. كما نحتاج إلى هامش من الأمن. لأننا سنحتاج أن نعيش وفق الظروف التي تفرضها هذه المواجهة".

واعتبر المتحدث باسم الكرملين أن الدول الغربية "لا تحب روسيا ولن تحب روسيا في قادم الأيام، ونحن لسنا بحاجة إلى حب الغرب".

ونقلت وكالة الأنباء الروسية عن المتحدث باسم الكرملين قوله، الأحد، إن مخاوف روسيا بشأن تجاهل اتفاقيات مينسك كانت مقدمة لشن موسكو "العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".

وأعرب الرئيس فلاديمير بوتين عن أسفه للفشل في تنفيذ اتفاقيات مينسك في بداية الصراع مع أوكرانيا.

وتتعلق الاتفاقيات بوقف إطلاق النار، وتعديل دستوري بين كييف والقوات الانفصالية المدعومة من روسيا في شرق أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتهم، السبت، ألمانيا وفرنسا، اللتين توسطتا في اتفاقات مينسك عامي 2014 و2015، بـ "خيانة روسيا"، مضيفاً أن البلدان "أصبحا يمدّان أوكرانيا بالأسلحة الآن".

جاءت اتهامات بوتين، رداً على تصريح للمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، في مقابلة نشرتها مجلة "دي تسايت" الألمانية، الأربعاء، اعتبرت فيها إن اتفاقات مينسك كانت محاولة "لمنح أوكرانيا الوقت لبناء دفاعاتها في حال اندلاع نزاع مسلّح مع روسيا".