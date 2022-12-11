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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سر إقامة ركلات ترجيحية رغم فوز ليون على ليفربول بثلاثية وديا

ليفربول وليون
ليفربول وليون

أثارت مباراة ليون وليفربول، المُقامة في بطولة كأس سوبر دبي الودية، دهشة عشاق كرة القدم؛ بعد توجه الفريقين إلى ركلات الجزاء الترجيحية، على الرغم من انتهاء المباراة بثلاثية مقابل هدف لصالح الفريق الفرنسي ضد الريدز.

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وتقام هذه البطولة بشكل ودي؛ في إطار استعدادات الفرق، قبل استمرار الدوريات مرة أخرى، بعد نهاية كأس العالم 2022.

وفي حالة تعرض فريق للخسارة فأنه يلجأ إلى ركلات الترجيحية من أجل حصد الفوز بعدما خسر الثلاث نقاط في الوقت الأصلي وهذا مايحدث في البطولة.

واكتسح فريق ليون الفرنسي، نظيره ليفربول الإنجليزي، المحترف في صفوفه محمد صلاح، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار بطولة كأس سوبر دبي.

ثم توجه الفريقين إلى ركلات الترجيح من أجل نقطة إضافية لكن ليفربول خسر أيضا بنتيجة 3-5، ويحقق فريق ليون 4 نقاط في بطولة دبي الودية.

وتقدم فريق ليفربول بهدف نظيف عن طريق كارفاليو في الدقيقة الأولى من المباراة، بـ صناعة محمد صلاح.

وأضاع محمد صلاح ركلة جزاء لفريق ليفربول في الدقيقة 15، بعدما سددها على يسار الحارس لكنه يتصدى لها ببراعة.

ثم تعادل ألكسندر لاكازيت لفريق ليون في الدقيقة 41، ثم أضاف برادلي باركولا الهدف الثاني في الدقيقة 65، وأخيراً سجل لاكازيت الهدف الثالث في الدقيقة 82.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالى:

حراسة المرمي: كيليهر

الدفاع : روبرتسون - باجستيك - ماتيب -جوميز.

خط الوسط: ميلنر-  تياجو  ألكانتارا - إليوت.

خط الهجوم:  محمد صلاح - روبرتو فيرمينو - كارفاليو.

ليفربول ليون وليفربول ليون ركلات الجزاء الترجيحية كأس سوبر دبي الودية

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