عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الرقية الشرعية للمريض.. كلمات رددها 7 مرات يرزقه الله العافية

رقية شرعية
رقية شرعية

قال الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، إن هناك سنة نبوية عظيمة أعرض عنها كثير من المسلمين وهى زيارة المريض والدعاء له. 
 

الرقية الشرعية للمريض


وأوضح “ مرزوق”، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن هناك ‏طريقة سهلة وميسورة في عيادة المرضى تجعله يُشفى، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (( من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه من ذلك المرض)). 

وتابع قائلاً: اقرأ هذه الرقية النبوية الشريفة الصحيحة على أي مريض عند عيادته، وقم بإحيائها بالعمل بها ونشرها. 

احذر من عبادة تؤدي بك لكارثة وهلاك .. داعية أزهري يكشف عنها

انسى الحزن والهم مع هذه العبادة.. تزيل الكرب وتمنع المصائب والأزمات

كيف تجلى الله للجبل ؟..موقف مهيب لن يتحمله بشر ولا جماد

ذكر واحد من واظب عليه صباحا ومساءً أصبح من أهل الجنة

عواقب قول حسبي الله ونعم الوكيل على الظالم.. داعية يوضح

فضل التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلوات

رقية شرعية للمريض

-قراءة سورة الفاتحة، وتكرارها سبع مرّات. 
-قراءة آية الكرسي الواردة في سورة البقرة. 
-قراءة المعوذتين، وهما: سورتي الفلق والناس، وتكرار كلّ واحدة منهما ثلاث مرّات. 
-قراءة سورة الإخلاص وتكرارها ثلاث مرّات.
-قراءة أول خمس آيات من سورة البقرة.
-دعاء المريض بالاستعاذة بكلمات الله التّامة بقول: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق».
-الاستعاذة من الشيطان وشروره، ومن العين وأثرها بقول: «أعوذُ بكلماتِ اللهِ التامةِ، من كلِّ شيطانٍ وهامَّةٍ، ومن كلِّ عينٍ لامَّةٍ».
-الدعاء بقول: «أعوذُ بكلماتِ اللهِ التاماتِ التي لا يُجاوزُهنَّ برٌّ ولا فاجرٌ من شرِّ ما خلق وذرأَ وبرأَ ومن شرِّ ما ينزلُ من السماءِ ومن شرِّ ما يعرجُ فيها ومن شرِّ ما ذرأ في الأرضِ ومن شرِّ ما يخرجُ منها ومن شرِّ فتَنِ الليلِ والنهارِ ومن شرِّ كلِّ طارقٍ إلّا طارقًا يطرقُ بخيرٍ يا رحمنُ».

الرقية الشرعية للمريض رقية شرعية للمريض رقية شرعية على المريض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 680 جنيهًا.. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

استولوا على مليون جنيه.. كواليس القبض على بلوجر شهيرة وزوجها

شاب يعلن عن نشاطه ببيع المكيفات جملة وقطاعي والأمن يقبض عليه.. تفاصيل

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر

بعد الجدل حول اختطافها بسبب زوجها .. 5 صور لـ البلوجر هدير عاطف

12 يومًا.. مفاجأة بشأن سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

عاجل.. تفاصيل القبض على بلوجر شهيرة بتهمة النصب

اختطاف أم نصب.. غموض حول اختفاء البلوجر هدير عاطف

ترشيحاتنا

غريبة ومحيرة.. اكتشاف أنواع جديدة من أسماك القرش في أعماق بعيدة

سحر المقابر والأعمال المدفونة مع الموتى.. علي جمعة: بـ 3 أشياء تبطله

الصحة تنشر معلومات مهمة عن جدري القرود وتفجر مفاجأة عن مكان اكتشافه

قرار جديد في السعودية بمنع أي وزير من رئاسة مجالس إدارة الشركات

ياسر إدريس عضوا بالاتحاد الدولي لألعاب الماء بالتزكية

الرقية الشرعية للمريض.. كلمات رددها 7 مرات يرزقه الله العافية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوى من المسكنات.. طعام يجب تناوله مرتين في الأسبوع لتقليل التهاب المفاصل

مشروب خارق ينسف دهون البطن ويخفي الكرش في 3 أيام

الفائزة بميدالية نجيب محفوظ.. رسالة مؤثرة من عضو لجنة التحكيم عن رواية فاطمة قنديل

أبرع فناني جيل الوسط.. من هو دكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية الجديد؟

فيديو

خدوه من المدرجات.. ماذا فعل الأمن القطري مع إنجليزي ارتدى الشارة المشبوهة؟.. فيديوجراف

3 مصائب تضرب كريستيانو رونالدو في 2022.. تعرف عليها |فيديوجراف

ثلاثة أجنّة متفحمة.. قصة طبيب الجيزة معدوم الضمير

3 أشقاء من حفظة القرآن.. مشهد مؤثر في رحيلهم ورسالة مبكية من والدهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

إلهام أبو الفتح

الشتاء خطر على مرضى السكر

أحمد نجم

اضبط أعصابك قبل ساعتك

إبراهيم شعبان

العبرة والخلود.. لماذا عاش نجيب محفوظ ؟

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

اﻟﻤﺰﻳﺪ