الرقية الشرعية للمريض.. كلمات رددها 7 مرات يرزقه الله العافية

قال الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، إن هناك سنة نبوية عظيمة أعرض عنها كثير من المسلمين وهى زيارة المريض والدعاء له.



الرقية الشرعية للمريض



وأوضح “ مرزوق”، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن هناك ‏طريقة سهلة وميسورة في عيادة المرضى تجعله يُشفى، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (( من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه من ذلك المرض)).



وتابع قائلاً: اقرأ هذه الرقية النبوية الشريفة الصحيحة على أي مريض عند عيادته، وقم بإحيائها بالعمل بها ونشرها.

رقية شرعية للمريض

-قراءة سورة الفاتحة، وتكرارها سبع مرّات.

-قراءة آية الكرسي الواردة في سورة البقرة.

-قراءة المعوذتين، وهما: سورتي الفلق والناس، وتكرار كلّ واحدة منهما ثلاث مرّات.

-قراءة سورة الإخلاص وتكرارها ثلاث مرّات.

-قراءة أول خمس آيات من سورة البقرة.

-دعاء المريض بالاستعاذة بكلمات الله التّامة بقول: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق».

-الاستعاذة من الشيطان وشروره، ومن العين وأثرها بقول: «أعوذُ بكلماتِ اللهِ التامةِ، من كلِّ شيطانٍ وهامَّةٍ، ومن كلِّ عينٍ لامَّةٍ».

-الدعاء بقول: «أعوذُ بكلماتِ اللهِ التاماتِ التي لا يُجاوزُهنَّ برٌّ ولا فاجرٌ من شرِّ ما خلق وذرأَ وبرأَ ومن شرِّ ما ينزلُ من السماءِ ومن شرِّ ما يعرجُ فيها ومن شرِّ ما ذرأ في الأرضِ ومن شرِّ ما يخرجُ منها ومن شرِّ فتَنِ الليلِ والنهارِ ومن شرِّ كلِّ طارقٍ إلّا طارقًا يطرقُ بخيرٍ يا رحمنُ».