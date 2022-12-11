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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية الإمارات يؤكد عمق العلاقات بين بلاده والسعودية

صدى البلد

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد عمق وخصوصية العلاقات الأخوية بين بلاده والسعودية وقيادتي البلدين وشعبيهما، مشيرا إلى أن البلدين يرتبطان بشراكة استراتيجية قوية ومستدامة تتعزز بشكل مستمر بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

جاء ذلك حسب وكالة أنباء الإمارات (وام ) خلال لقاء الشيخ عبد الله بن زايد اليوم /الأحد/ في أبوظبي مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ، حيث بحثا العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين ومسارات التعاون المشترك وسبل تعزيزه في المجالات كافة في ضوء الشراكة الإستراتيجية المتميزة التي تجمعهما ، إلى جانب عدد من القضايا التي تهم البلدين والملفات الخاصة بالتعاون العربي والخليجي المشترك.

وهنأ الشيخ عبدالله بن زايد ، الأمير فيصل بن فرحان بنجاح الدورة الـ 43 لقمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي بما يسهم في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وكذلك "قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية" و"القمة العربية - الصينية"، مشيدا بنتائجهما ودورهما في ترسيخ علاقات مثمرة بين الصين ودول المنطقة وتعزيز مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة بما ينعكس إيجابا على المنطقة ويعزز أمنها واستقرارها وازدهارها.
 

وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي السعودية الأمير فيصل بن فرحان مجلس التعاون الخليجي

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