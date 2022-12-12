عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن: نولي أهمية قصوى لتعزيز منظومة الدفاع الجوي في أوكرانيا

جو بايدن وفلاديمير
جو بايدن وفلاديمير زيلينسكي

أعلن البيت الأبيض، اليوم الإثنين، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تحدث هاتفيا مع نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، وأكد له أن واشنطن تعتبر تعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا أولوية لها.

 

وقال البيت الأبيض في بيان، إن بايدن أكد لزيلينسكي خلال الاتصال، أن الولايات المتحدة، تولي أهمية قصوى لتعزيز منظومة الدفاع الجوي في أوكرانيا، عبر المساعدة التي تقدمها واشنطن إلى كييف.

 

ورحب بايدن بانفتاح زيلينسكي المعلن على سلام عادل قائم على المبادئ الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

 

من جانبه، قال شكر زيلينسكي بايدن على المساعدة "غير المسبوقة" التي قدمتها واشنطن لأوكرانيا منذ غزو القوات الروسية في فبراير.

 

وقال زيلينسكي على تيليجرام "شكرته على المساعدة الدفاعية والمالية غير المسبوقة التي تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا".

 

وأضاف "هذا لا يساهم فقط في الانتصار في ساحة القتال ولكنه يدعم أيضا استقرار الاقتصاد الأوكراني.

 

وتابع قائلا: "ونقدر أيضا المساعدة التي تقدمها الولايات المتحدة لإعادة نظام الطاقة في أوكرانيا".

بوريل: الاتحاد الأوروبي استنفد مخزوناته العسكرية بعد تقديم الأسلحة إلى أوكرانيا

زيلينسكي: نعمل على إعادة الكهرباء إلى الكثير من المناطق في أوكرانيا

البيت الأبيض بايدن زيلينسكي الدفاع الجوي أوكرانيا الولايات المتحدة المساعدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استولوا على مليون جنيه.. كواليس القبض على بلوجر شهيرة وزوجها

شاب يعلن عن نشاطه ببيع المكيفات جملة وقطاعي والأمن يقبض عليه.. تفاصيل

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر

حظر المينيمم تشارج وترخيص للشيشة| شروط جديدة لتشغيل المطاعم والكافيهات.. تفاصيل

بعد الجدل حول اختطافها بسبب زوجها .. 5 صور لـ البلوجر هدير عاطف

عاجل.. تفاصيل القبض على بلوجر شهيرة بتهمة النصب

اختطاف أم نصب.. غموض حول اختفاء البلوجر هدير عاطف

حقيقة اختفاء البلوجر هدير عاطف وابنتها

ترشيحاتنا

رغم الخلافات الحامية.. الأمير ويليام وهاري يطبقان تقلبدا ملكيا

ورطة وأزمة في نهاية المشوار.. كواليس عقاب عبد الله السعيد من بيراميدز

ما هي أعمال آخر ساعة قبل الفجر؟.. اعرف أفضل 7 عبادات

دليلك في الطوارئ.. أرقام شرطة النجدة والمرور والإسعاف

دعاء للمريض.. النبي أوصى بـ 8 كلمات للشفاء من أي داء

اتحداني وهسافر البلد في ثواني.. عباس بيسو يكشف أسرار ألعاب السحر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرع فناني جيل الوسط.. من هو دكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية الجديد؟

طليقها ادعى إنهاء حياته ووالدتها تستغيث.. القصة الكاملة وسبب القبض على البلوجر هدير عاطف

قبل شهر من الإصابة ..علامات تسبق حدوث السكتة الدماغية

بملابس ملفتة.. ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلاد العوضى

فيديو

خدوه من المدرجات.. ماذا فعل الأمن القطري مع إنجليزي ارتدى الشارة المشبوهة؟.. فيديوجراف

3 مصائب تضرب كريستيانو رونالدو في 2022.. تعرف عليها |فيديوجراف

ثلاثة أجنّة متفحمة.. قصة طبيب الجيزة معدوم الضمير

3 أشقاء من حفظة القرآن.. مشهد مؤثر في رحيلهم ورسالة مبكية من والدهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

إلهام أبو الفتح

الشتاء خطر على مرضى السكر

أحمد نجم

اضبط أعصابك قبل ساعتك

إبراهيم شعبان

العبرة والخلود.. لماذا عاش نجيب محفوظ ؟

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

اﻟﻤﺰﻳﺪ