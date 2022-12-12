بايدن: نولي أهمية قصوى لتعزيز منظومة الدفاع الجوي في أوكرانيا

أعلن البيت الأبيض، اليوم الإثنين، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تحدث هاتفيا مع نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، وأكد له أن واشنطن تعتبر تعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا أولوية لها.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن بايدن أكد لزيلينسكي خلال الاتصال، أن الولايات المتحدة، تولي أهمية قصوى لتعزيز منظومة الدفاع الجوي في أوكرانيا، عبر المساعدة التي تقدمها واشنطن إلى كييف.

ورحب بايدن بانفتاح زيلينسكي المعلن على سلام عادل قائم على المبادئ الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

من جانبه، قال شكر زيلينسكي بايدن على المساعدة "غير المسبوقة" التي قدمتها واشنطن لأوكرانيا منذ غزو القوات الروسية في فبراير.

وقال زيلينسكي على تيليجرام "شكرته على المساعدة الدفاعية والمالية غير المسبوقة التي تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا".

وأضاف "هذا لا يساهم فقط في الانتصار في ساحة القتال ولكنه يدعم أيضا استقرار الاقتصاد الأوكراني.

وتابع قائلا: "ونقدر أيضا المساعدة التي تقدمها الولايات المتحدة لإعادة نظام الطاقة في أوكرانيا".