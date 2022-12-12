تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق في كفر شكر بالقليوبية لضبط الأسعار

عقد الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر فى القليوبية اجتماع المجلس التنفيذي بحضور جميع مسئولي الأجهزة التنفيذية علي مستوي المركز والمدينة.



وقال عبدالمنعم أن الإجتماع ناقش التعامل مع التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وأيضا مناقشة المتغيرات المكانية وسرعه اتخاذ اللازم والإفادة بما تم من إجراءات، الاستعدادات لمواجهة السيول والأمطار.



كما ناقش الإجتماع استمرار وتكثيف حملات التموين لضبط الأسعار بالأسواق والمحلات التجارية والمتابعة الميدانية ورفع الإشغالات والقمامة ومتابعة منظومة النظافة العامة بالفترة الصباحية والمسائية حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.



من ناحية أخرى أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية بمدينة الخانكة حيث تفقد محطة مياه سرياقوس المرشحة طاقة 145ألف م3/ يوم. والتي تخدم مناطق جنوب مدينة الخانكة.



وتخدم المحطة ٤٠٠ ألف مواطن من مناطق القلج وعرب العيايدة والجبل الأصفر والمنشية وعزب الصفراء وشارع الأربعين وسرياقوس والمنية و٢٣ يوليو بتكلفة إجمالية بلغت ٣٨٠ مليون جنيه، وتعمل المحطة بنظام المرشح الرملي الديناميكي، والتي تعد ثانى أكبر محطة على مستوى الجمهورية، ومقامة على مساحة ١٠.٥ فدان حيث أن تكلفة إنتاج المتر المكعب مياه بها أقل ٢٠% عن محطات المياه التقليدية.



وخلال الجولة وجه المحافظ رئيس مدينة الخانكة بالقيام بدهان واجهات المباني الخارجية المطله على المحطة مع استكمال أعمال اللاند اسكيب بداخل المحطة.



واختتم الهجان الجولة بتفقد مشروع الـ 30 مليون بيضة، حيث تفقد بعض عنابر التربية للدجاج وعنابر إنتاج البيض للبيع للسوق المحلي، وقد استمع إلى شرح تفصيلي من القائمين على المشروع، فيما يخص المرحلة الحالية والإجراءات القادمة موجهًا بضرورة بيع البيض بأسعار مناسبة إسهامًا من المشروع في رفع العبء عن كاهل مواطني المحافظة.