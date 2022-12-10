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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم قطع الكهرباء عن 8 مناطق فى القليوبية .. اعرف الأماكن والمواعيد

كهرباء طوخ
كهرباء طوخ

أعلنت شركة كهرباء القليوبية قطع التيار الكهربائي اليوم السبت عن 8 مناطق بقرى مركز طوخ وذلك لأعمال الصيانة وفي إطار خطة القطاع لتطوير وتحسين الخدمة.


وقالت الشركة أنه سيتم فصل الكهرباء من الساعة 9 صباحا وحتى إنتهاء الأعمال على مغذى العرب وذلك لإجراء الصيانة الطارئة ، والقرى المتاثره بالفصل ( عزبة عاكف - عزبة أبوطالب - عزبة الديري - أبوشافعى - جبران - سرى - عرب الرواشدة - عرب المقابلة).
وناشدت الشركة أصحاب الافران وجميع المناطق المتأثرة بالفصل تدبير تغذية بديلة خلال فترة الفصل.
من ناحية اخرى أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية بمدينة الخانكة حيث تفقد محطة مياه سرياقوس المرشحة طاقة 145ألف م3/ يوم. والتي تخدم مناطق جنوب مدينة الخانكة.
وتخدم المحطة ٤٠٠ ألف مواطن من مناطق القلج وعرب العيايدة والجبل الأصفر والمنشية وعزب الصفراء وشارع الأربعين وسرياقوس والمنية و٢٣ يوليو بتكلفة إجمالية بلغت ٣٨٠ مليون جنيه، وتعمل المحطة بنظام المرشح الرملي الديناميكي، والتي تعد ثانى أكبر محطة على مستوى الجمهورية، ومقامة على مساحة ١٠.٥ فدان حيث أن تكلفة إنتاج المتر المكعب مياه بها أقل ٢٠% عن محطات المياه التقليدية. 
وخلال الجولة وجه المحافظ رئيس مدينة الخانكة بالقيام بدهان واجهات المباني الخارجية المطله على المحطة  مع استكمال أعمال اللاند اسكيب  بداخل المحطة ،
واختتم الهجان الجولة بتفقد مشروع الـ 30 مليون بيضة، حيث  تفقد بعض عنابر التربية للدجاج وعنابر إنتاج البيض للبيع للسوق المحلي، وقد استمع إلى شرح تفصيلي من القائمين على المشروع، فيما يخص المرحلة الحالية والإجراءات القادمة موجهًا بضرورة بيع البيض بأسعار مناسبة إسهامًا من المشروع في رفع العبء عن كاهل مواطني المحافظة.

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