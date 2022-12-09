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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خرج ولم يعد.. اختفاء صاحب ورشة خراطة في ظروف غامضة بالقليوبية

المتغيب
المتغيب

تكثف مباحث مركز شرطة طوخ بالقليوبية جهودها للعثور على صاحب ورشة خراطه عمره حوالي ٤٦ سنة اختفى في ظروف غامضة بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية وأخطرت الجهات المختصة لاتخاذ اللازم.

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تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ يفيد ورود بلاغ من " عيد عبد العظيم احمد عبد اللطيف" باختفاء شقيقه ويدعى " مهدى عبد العظيم احمد عبد اللطيف"  ٤٦ سنة صاحب ورشة خراطه ومقيم قرية ترسا بمحافظة القليوبية.


وأفاد شقيقه في بلاغه أنه متغيب من يوم ٦ديسمبر الجارى أثناء ذهابه إلى مدينه طوخ لشراء بضاعة لورشته واستقل سيارة من أمام قرية ترسا على الطريق الزراعي السريع مسافة لا تتجاوز ٣كيلو متر بالسيارة وكان فى تمام الساعة التاسعة صباحاً يوم الثلاثاء الماضي واختفى تماما حتى الان وتحرر محضر حمل رقم ١٠٧٢١ إدارى مركز شرطة طوخ ولازالت الأجهزة الأمنية في القليوبية تكثف جهودها للعثور عليه.

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القليوبية محافظة القليوبية مديرية أمن القليوبية قرية ترسا مركز شرطة طوخ الطريق الزراعى السريع

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