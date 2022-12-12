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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تطعيم 82% خلال أول أيام الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالشرقية

تطعيم الاطفال
تطعيم الاطفال

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار  وزير الصحة والسكان، وفور إطلاق الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، شارة البدء لفعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة الشرقية، انتشرت الفرق الطبية الثابتة والمتحركة التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، منذ صباح يوم الأحد في جميع أنحاء المحافظة، وذلك لتطعيم الأطفال من عمر يوم وحتي عمر ٥ سنوات، كما انتشرت الفرق الإشرافية العامة واللصيقة بجميع الإدارات الصحية لمتابعة أعمال التطعيم بالحملة، والتأكد من جاهزية الفرق وتطبيق الإجراءات الوقائية، ووضع العلامات الإرشادية، واستيفاء البيانات، وتدوينها بدقة، ومتابعة تنفيذ خطة العمل للفرق المتحركة بصورة جيدة.

وأضاف الدكتور هشام مسعود بأن الحملة نجحت في تطعيم ١,٠٥٠,٩٨٩ طفل في اليوم الأول بنسبة تغطية ٨٢%، بينما تستهدف تطعيم مليون، ٢٧٩ ألفا، ٣٣٨ طفلا بالمحافظة، من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض الوطن، وذلك بطعم سابين الفموي النمط_٢، من خلال ٣٥٣٧ فرقة مدربة، منهم ٢٤٩٤ فرقة بالريف، و ١٠٤٣ فرقة بالحضر، تم تقسيمهم إلى ٣٠٠٤ فرقة متحركة تجوب المنازل والحضانات، و ٥٣٣ فرقة ثابتة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة.

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وأشار وكيل الوزارة إلى أن العمل بالحملة سيستمر حتى يوم الأربعاء الموافق ١٤ ديسمبر الحالي، حيث تعمل الفرق يوميا من الساعة ٨ صباحا حتى ٥ مساءا، وفق خطة عمل محددة تم التدريب عليها، ويتم التطعيم من شقة إلى شقة، مشيراً إلى أن التطعيم عبارة عن نقطتين توضع بفم الطفل بزاوية ٤٥ درجة، مؤكداً بأن التطعيم أمن وبالمجان.

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