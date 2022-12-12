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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

على سلم الطائرة.. ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور

صدى البلد

تألقت الفنانة ياسمين صبري، في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت ياسمين صبري بإطلالة كاجوال صباحية، وهي على سلم الطائرة، حيث خطفت الأنظار بجمالها. 

وتستأنف ياسمين صبري تصوير فيلمها الجديد "يوم استقالة مجرم" الأسبوع المقبل بعد عودتها من قطر لمشاهدة مباريات كأس العالم.

وبهذا الفيلم تعود للسينما بعد غياب أربع سنوات، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن تشويقي مع وجود لمحات كوميدية في عدد من المشاهد.

"يوم استقالة مجرم" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد عبد الرحمن توتا، باسم سمرة، محمد أنور وعدد آخر من الفنانين وجار التعاقد معهم، تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.

كانت آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري فيلم الديزل، الذي عرض عام 2018، بطولة محمد رمضان وتأليف أمين جمال وإخراج كريم السبكي، وفيلم ليلة هنا وسرور من بطولة محمد إمام الذي عرض عام 2018، من إخراج حسين المنباوي.

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