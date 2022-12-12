اختفاء مهندس مصري في السعودية .. والنقابة تكشف التفاصيل



أجرى المهندس طارق النبراوي - نقيب المهندسين-، مساء الأحد، مكالمة هاتفية مع المهندس السعيد الشاعر، والد المهندس المصري عاصم السعيد، الذي اختفى في المملكة العربية السعودية، وخلال المكالمة، أعرب النبراوي عن اهتمامه الشخصي بهذه القضية، مؤكدا مؤازرته لأسرة المهندس المصري في محنتها، وأنه سيبذل أقصى جهده، وسيتواصل مع كل الأجهزة المعنية حتى العثور عليه.

وقال نقيب المهندسين أنه توجه بخطابات رسمية إلى السيد وزير الخارجية سامح شكري، والسيدة وزيرة الهجرة سها جندي، لاتخاذ الإجراءات والتحركات اللازمة للعثور على السعيد، و التدخل بشكل عاجل واتخاذ الاجراءات اللازمة عبر السفارة المصرية بالرياض والسلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، للبحث والمساعدة لكشف ملابسات اختفاء المهندس المفقود، وإبلاغ ذويه بأي معلومات للاطمئنان عليه، والعمل على عودته إلى وطنه سالماً في أقرب وقت ممكن.

كما تم التواصل مع المهندس هشام الشافعي، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين المصريين في السعودية، للمساعدة في الوصول لأي معلومة بشأن المهندس الشاب، وأشار النبراوي إلى أنه سيتسمر في التحرك في كل المسارات و التواصل مع كافة الأجهزة المعنية في هذا الصدد.

يذكر أن المهندس عاصم السعيد عبده غريب الشاعر - مهندس مدني، يعمل بالمملكة العربية السعودية، وهو متغيب منذ يوم 14/11/2022 وفقاً للمعلومات الواردة إلى أسرته بالقاهرة، وقد تم تحرير محضر رقم ( د ١٥٠٩٦٧٣ ) بتاريخ 17/11/2022 فى مركز شرطة المنفوحة بمدينة الرياض، وكذلك تقديم شكوي بالسفارة المصرية بالرياض، وحتى الآن لم يرد أى معلومات عنه أو مكان تواجده.