هاشتاج دوري أبطال أفريقيا يجتاح تويتر.. والجماهير تتوقع نهائى قرن جديد

تصدر هاشتاج #دوري_ابطال_افريقيا موقع التواصل الاجتماعى تويتر بعد إجراء قرعة دورى المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا صباح اليوم الاثنين .

وجاءت أبرز التعليقات كالاتى ..

قرعة مثيرة ومجموعات صعبة في دوري أبطال افريقيا أبرزها المجموعتان 2،4

الأهلي سيكون في سيناريو مكرر ومعتاد ويصطدم بصن داونز والهلال والقطن، و الزمالك في مواجهات عربية خالصة ستحمل طابع الإثارة برفقة الترجي وشباب بلوزداد والمريخ

إن شاء الله نهائي عربي خالص

هنلعب نهائى قرن جديد بين الاهلى والزمالك

قرعة دوري أبطال إفريقيا

يارب 🇦🇹🏹🏆❤️🏹🏆🇦🇹 الزمالك

#دوري أبطال إفريقيا

#الزمالك

#الأهلي 🦅 🦅🦅 جاهزون لاستعادة اللقب والأمجاد 💪💪… #دوري أبطال إفريقيا .

وأسفرت قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا عن وقوع الزمالك في المجموعة الرابعة بجانب كلا من الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني بينما يلعب الأهلي في المجموعة الثانية بجانب كلا من صن داونز والهلال السوداني والقطن الكاميروني .

وجاءت نتائج قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا كالتالي

المجموعة الأولي: فيتا كلوب الكونغولي، شبيبة القبائل الجزائري، بترو أتلتيكو الأنجولي، الوداد المغربي

المجموعة الثانية: القطن الكاميروني، الهلال السوداني، صنداونز الجنوب أفريقي، الأهلي المصري

المجموعة الثالثة: فايبرز الأوغندي، سيمبا التنزاني، حوريا كوناكري الغيني، الرجاء المغربي

المجموعة الرابعة: المريخ السوداني، شباب بلوزداد الجزائري، الزمالك المصري، الترجي التونسي

بقي مكتوب علينا صن داونز والهلال في البطولة دي #دوري_ابطال_افريقيا pic.twitter.com/J32IvjNcJp — yousef ali🇵🇸🇵🇸 (@yabsha1) December 12, 2022