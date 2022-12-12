عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاشتاج دوري أبطال أفريقيا يجتاح تويتر.. والجماهير تتوقع نهائى قرن جديد

الاهلى والزمالك
الاهلى والزمالك

تصدر هاشتاج #دوري_ابطال_افريقيا موقع التواصل الاجتماعى تويتر بعد إجراء قرعة دورى المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا صباح اليوم الاثنين .

 

وجاءت أبرز التعليقات كالاتى ..

قرعة مثيرة ومجموعات صعبة في دوري أبطال افريقيا أبرزها المجموعتان 2،4
الأهلي سيكون في سيناريو مكرر ومعتاد ويصطدم بصن داونز والهلال والقطن، و الزمالك في مواجهات عربية خالصة ستحمل طابع الإثارة برفقة الترجي وشباب بلوزداد والمريخ 

إن شاء الله نهائي عربي خالص 

هنلعب نهائى قرن جديد بين الاهلى والزمالك 

قرعة دوري أبطال إفريقيا 
يارب 🇦🇹🏹🏆❤️🏹🏆🇦🇹 الزمالك
#دوري أبطال إفريقيا 
#الزمالك

#الأهلي 🦅 🦅🦅 جاهزون لاستعادة اللقب والأمجاد 💪💪… #دوري أبطال إفريقيا .

وأسفرت قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا عن وقوع الزمالك في المجموعة الرابعة بجانب كلا من الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني بينما يلعب الأهلي في المجموعة الثانية بجانب كلا من صن داونز والهلال السوداني والقطن الكاميروني .

وجاءت نتائج قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا كالتالي 

المجموعة الأولي: فيتا كلوب الكونغولي، شبيبة القبائل  الجزائري، بترو أتلتيكو الأنجولي، الوداد المغربي

المجموعة الثانية: القطن الكاميروني، الهلال السوداني، صنداونز الجنوب أفريقي، الأهلي المصري

المجموعة الثالثة: فايبرز الأوغندي، سيمبا التنزاني، حوريا كوناكري الغيني، الرجاء المغربي

المجموعة الرابعة: المريخ السوداني، شباب بلوزداد الجزائري، الزمالك المصري، الترجي التونسي

 

الأهلى الزمالك إفريقيا ابطال افريقيا الأهلي والزمالك دوري ابطال افريقيا صن داونز المريخ السوداني فيتا كلوب الرجاء قرعة دوري أبطال إفريقيا دوري المجموعات الترجي التونسي الهلال شباب بلوزداد سيمبا التنزاني الوداد المغربي القطن الكاميرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلة حمرا وحشيش.. عزم أصدقاءه بمنزله فانتهت بحفلة في أحضان زوجته| القصة الكاملة

البيضة بجنيه والفرخة بـ 10 والزيت والمكرونة مجانا .. ماذا يفعل التجار؟

مجموعة الزمالك.. المريخ السوداني: ملعبنا تحت الصيانة.. وسنحدد مكان المباريات لاحقا.. خاص

أخر دور.. عصابة تقتحم منزل دينا الشربينى.. تفاصيل

أول تعليق لـ خالد الغندور على مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

رفضت تتزوجه فنشر صورها عارية.. تفاصيل جديدة في فضيحة السوشيال ميديا بالصف

صدام مرتقب بين الأهلي والزمالك.. قناة مجانية تنقل قرعة دوري أبطال إفريقيا

مواعيد مباريات الزمالك في مجموعة الموت بـ دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

تاريخ مواجهات الأهلي مع القطن الكاميرون في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالبة

المواجهة السابعة.. قصة 12 مباراة جمعت الأهلي وصن داونز بدوري أبطال أفريقيا

وكيل مجلس النواب: مصر لديها فرص استثمارية واعدة في السياحة

محكمة إيرانية تقضي بإعدام شقيقين من أذربيجان.. تفاصيل

إلغاء الحبس بسبب إيصالات الأمانة.. مشروع قانون يعالج أزمة الغارمات

تشكيل الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دود في حفاضات الأطفال.. أم تثير الجدل على السوشيال ميديا

عارضة أزياء تونسية.. من هي زوجة أشرف حكيمي التي أشعلت السوشيال ميديا|صور

مجوهرات لافتة.. بوسي شلبي تستعرض أناقتها بإطلالة جديدة من دبي

بملابس ملفتة.. هيفاء وهبي تثير ضجة بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

بعد صورتها الصادمة.. تفاصيل زفاف ابنة عمرو دياب وشيرين رضا| فيديو

أرزق بطفل.. تعرف على أهم أمنيات ابنة أصالة .. فيديو

مصر دولة قانون.. نادية مصطفى تكشف مجريات التحقيقات بنقابة الموسيقيين| فيديو

الدنيا متظبطة.. نادية مصطفى تكشف تفاصيل استدعاء مصطفى كامل| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ