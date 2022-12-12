تعاون بين جامعتي برج العرب التكنولوجية والسادات

اجتمع اليوم الإثنين، الدكتور محمد مرسي الجوهري رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية بالاسكندرية والدكتور خالد جعفر رئيس جامعة مدينة السادات، لبحث سبل التعاون العلمي والعملي بين الجامعتين، بمقر جامعة السادات.

تأتي هذه الزيارة ضمن خطة الجامعة لعمل شراكات بين الجامعات المختلفة وفي تخصصات فنية مختلفة.وأكد الجوهري علي ضرورة توثيق أواصر التعاون مع الجامعات المختلفة يتم توفير فرص تدريب مشتركة لطلاب الجامعتين وتبادل الخبرات فى مجال ريادة الأعمال والابتكارات والطاقة المتجددة والقطاع الصحي التعليمي.

ودار الحوار حول سبل التعاون المستقبلية بين الجامعتين، وتخطط الجامعتين إلى توقيع بروتوكول تعاون بينهم يشمل الانشطه التعليمية والتدريبية، حيث من المقرر أن تستقبل جامعة برج العرب التكنولوجية جامعة السادات الشهر المقبل، لتوقيع برتوكول التعاون المشترك.



