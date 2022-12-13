أخبار الفن.. عصابة تقتحم منزل دينا الشربينى بـ آخر دور.. عقد قران حسين الجسمى.. تفاصيل زفاف ابنة شيرين رضا

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية على مدار الساعات القليلة الماضية نستعرض أبرزها من خلال السطور التالية ..

محيي إسماعيل: رامز جلال هيروح فى داهية.. وإلهام شاهين تضبط انفعالاتها.. فيديو

تحدث الفنان محيى إسماعيل عن بعض النجوم خلال كواليس برنامج “حبر سرى” الذى من المقرر أن يعرض يومى الخميس والجمعة القادم.

وكشف محيى إسماعيل عن زعله وغضبه من رامز جلال خاصة بعد ظهوره معه فى برنامجه “رامز مجنون رسمى” مؤكدا أن كان من الضرورى ان تصارحه بحقيقة البرنامج لانه كاد أن يتعرض الى الموت وانصحه بعد الاستخفاف وان يكون واعيا مع ضيوفه لانه بكده هيروح فى داهية.

بعد إعلان عقد قرانه.. زوجة حسين الجسمي تتصدر مؤشرات البحث

احتفل الفنان الإماراتى حسين الجسمى، بعقد قرانه وهو الأمر الذى أثار العديد من التساؤلات حول هوية زوجته الجديدة خاصة إنه لم يعلن عنها من قبل.

و قرر حسين الجسمى، الاحتفال بعقد قرانه وسط عدد من قادة الإمارات بحضور الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات، ولم تظهر زوجته فى الصور أو الفيديو الذى نشره ميار عباس مدير أعمال الفنان الإماراتى.

كما لم يصرح ميار عباس مدير أعمال حسين الجسمى، بأى تفاصيل خاصة بالزوجة الجديدة أو جنسيتها، ومن المعروف في السابق أن حسين الجسمي كان متزوجا من مغربية اسمها حسناء وتعيش معه في الإمارات وقد أعلن عن زواجهما في 2013.

زان بيتي البركة والبهجة.. أول تعليق من حسين الجسمي بعد عقد قرانه

نشر الفنان حسين الجسمى، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، أول تعليق له بعد إعلان عقد قرانه.

وقال حسين الجسمى: “أكرمني الله وزان بيتي بالبركة والبهجة، وانتشت أجواؤنا عطر السرور ولله الحمد.. بتوفيق رب العالمين عقدت قراني اليوم بشهادة وحضور ومباركة المعازيب والأهل والأحبة”.

مهزلة وسارق لتاريخ مصر.. هاشتاج #الغاء_حفل_كيفين_هارت يتصدر تويتر| اعرف السبب

تصدر هاشتاج #الغاء_حفل_كيفين_هارت، تريند تويتر بسبب الهجوم الشرس من قبل رواد السوشيال ميديا والذين يطالبون بإلغاء الحفل بعد تصريحاته الصادمة بأنه حفيد المصريين القدماء وأنهم المصريين الأصليين.

وتسبب هاشتاج #الغاء_حفل_كيفين_هارت فى حالة هجوم كاسح على النجم العالمى كيفين هارت بعد هذه التصريحات التى اعتبرها البعض نوعا من الاعتداء على الحضارة المصرية وتزييف التاريخ.

شاهد| أول ظهور للفنان حسين الجسمي خلال عقد قرانه

نشر ميار عباس مدير أعمال الفنان الإماراتى حسين الجسمى، فيديو لعقد قران الفنان، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وظهر حسين الجسمى فى الفيديو الذى نشره صديقه وهو يحتفل وسط أصدقائه والمقربين.

وعلق صديقه على الفيديو قائلا: “أخي ورفيق دربي الغالي.. فرحتك في يوم عقد قرانك فرحة للجميع.. الله يتمم لك على خير ويسعدك ويديم عليك الأفراح”.

بعد صورتها الصادمة.. تفاصيل زفاف ابنة عمرو دياب وشيرين رضا| فيديو

كشفت الفنانة شيرين رضا، عن تفاصيل زفاف ابنتها من طليقها المطرب عمرو دياب "نور"، حيث أكدت ان ابنتها لا تفكر فى إقامة حفل زفاف خاص بهما.

وقالت شيرين رضا فى لقاء ببرنامج “et بالعربى” : أننا لا نعترف بإقامة حفل زفاف وهو ما تربت ايضا عليه ابنتى نور كما إنها لن ترتدى فستان فرح كما يقوم البعض.

فاطمة ناصر: مزعلتش من خروج “جلال الدين” صفر اليدين بالقاهرة السينمائي.. ولم أبتعد عن الأعمال المصرية|حوار

كشفت الفنانة التونسية فاطمة ناصر، عن كواليس تجربتها الأخيرة كعضو لجنة تحكيم فى مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة، والتى وصفتها بالتجربة الثرية بالنسبة إليها لأنها تعتبر تجربتها الأولى على الرغم من حصولها على فرصة كعضو لجنة تحكيم فى أحد المهرجانات، ولكن فى فى مسابقة للأفلام القصيرة.

أخر دور.. عصابة تقتحم منزل دينا الشربينى.. تفاصيل

تصاعدت أحداث مسلسل آخر دور للفنانة دينا الشربيني، وتصدر التريند على منصة شاهد vip، حيث كشفت أحدث حلقات المسلسل عن مواجهة روان (دينا الشربيني) لعصابة كبيرة تريد الحصول على حقيبة سلمى (ثراء جبيل)، وتفاجأت روان بدخولهم شقتها وتفتيشها، واكتشفت أن الشخص الذي كانت ستسلم له الحقيبة عدو لها، فلم تعد تثق في أحد.