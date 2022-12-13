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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر: أي فريق يصل إلى نصف نهائي المونديال يستطيع التتويج باللقب

صدى البلد

نشر فرج عامر رئيس نادى سموحة السابق، تغريدة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

و كتب فرج عامر : أي فريق يصل إلى نصف نهائي كاس العالم يستطيع أن يفوز بكأس العالم، الفرص متكافئة بين الأربع فرق، انسى ترتيبها العالمي.

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فرج عامر: أتمنى أن يوقع اتحاد كرة القدم بروتوكول تعاون مع اتحادات أوروبية

يلتقي منتخب المغرب مع نظيره منتخب فرنسا، الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022.

موعد مباراة المغرب وفرنسا والقنوات الناقلة
تقام مباراة المغرب وفرنسا، في تمام التاسعة مساء، وتذاع عبر شبكة بي إن سبورتس، وقنوات الكأس القطرية، وقناة الرياضية المغربية “الأرضية”.

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