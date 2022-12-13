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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق الأدور: مجموعتا الأهلي والزمالك في دوري الأبطال هي الأصعب

دوري ابطال افريقيا
دوري ابطال افريقيا

علق طارق الأدور، الناقد الرياضي، على قرعة دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا وبطولة الكونفدرالية الإفريقية التي يشارك فيها الأهلي والزمالك وفيوتشر وبيراميدز، ممثلين عن مصر .

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وقال طارق الأدور الناقد الرياضي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن مجموعة الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا، هي الأصعب في البطولة الإفريقية نظراً لقوة الترجي وصن داونز، وهو ما يمثل صعوبة على قطبي الكرة المصرية بالبطولة الإفريقية ".

وتابع:" ملعب القطن الكاميروني سيصعب المباراة على لاعبي الأهلي بسبب أرضية الملعب وصعوبة تعامل لاعبي الفريق الأحمر معها ".

طارق الأدور دوري ابطال افريقيا الكونفدرالية الإفريقية الأهلي والزمالك بيراميدز فيوتشر

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