طارق الأدور: مجموعتا الأهلي والزمالك في دوري الأبطال هي الأصعب

علق طارق الأدور، الناقد الرياضي، على قرعة دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا وبطولة الكونفدرالية الإفريقية التي يشارك فيها الأهلي والزمالك وفيوتشر وبيراميدز، ممثلين عن مصر .

وقال طارق الأدور الناقد الرياضي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن مجموعة الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا، هي الأصعب في البطولة الإفريقية نظراً لقوة الترجي وصن داونز، وهو ما يمثل صعوبة على قطبي الكرة المصرية بالبطولة الإفريقية ".

وتابع:" ملعب القطن الكاميروني سيصعب المباراة على لاعبي الأهلي بسبب أرضية الملعب وصعوبة تعامل لاعبي الفريق الأحمر معها ".