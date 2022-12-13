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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خنقتها وهي بترضعها.. أم شيطانة تتخلص من صغيرتها في الجيزة

سيدة - ارشيفيه
سيدة - ارشيفيه

أم شيطانية في الجيزة.. أنهت حياة رضيعتها ببراثنها، ولم تكتفِ بذلك فقط إلا أنها حملت طفلتها إلى أحد العقارات وألقتها في إحدى غرف التفتيش للتخلص منها.

باشرت النيابة العامة في الجيزة التحقيقات في واقعة إنهاء أم لحياة رضيعتها الصغيرة، وعقب الإنتهاء أحال المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة أم وزوجها إلى محكمة الجنايات.

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القصة الكاملة لتخلص أم من حياة رضيعتها

أتهمت النيابة العامة في الجيزة في واقعة تخلص أم من حياة رضيعتها بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وذلك بالتعاون مع زوجها، وأعدت نيابة شمال الجيزة أمر إحالة المتهمة وزوجها.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمة الأولى قتلت رضيعتها المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم على قتلها وما أن ظفرت بها بمنزلها حتى استخدمت ما وهبه الله لها من إطعامها لإزهاق روحها وذلك حال إرضاعها.

سيدة - أرشيفية

وتابعت تحقيقات النيابة في الجيزة قيام المتهمة بكتم أنفاس رضيعتها بثدييها حتى فاض حليبها من أنفها متجردة بذلك من كل صفات الأمومة والرحمة ولم تكتفي بذلك بل أعدت أدوات مما تستخدم في الإعتداء علي الأشخاص (بطانية، دفاية قماشية) لإتمام جريمتها وكتمت بهما أنفاسها حتى تتيقن من وفاة رضيعتها.

وأضافت تحقيقات النيابة في الجيزة، أن المتهمة لاستكمال مخططها الإجرامي ألقت جثة رضيعتها في إحدى غرف التفتيش بإحدى العقارات (بالوعة) فارتطمت رأسها بجسم صلب فحدثت أصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها  كما أخفت جثة رضيعتها المجني  بدون اخبار جهات التحقيق وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه.

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وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم الثاني زوج المتهمة الأولى كان يعلم بوقوع الجناية محل الإتهام وأعان المتهمة الأولى - أم الطفلة - على الفرار من وجه القضاء وذلك بإخفائه أدلة الجريمة (الأدوات المستخدمة في إتمام الجريمة) وعدم الإبلاغ عنها.

كما أن المتهمين أحرزا أدوات مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص (بطانية، دفاية قماشية) دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وعقب الإنتهاء من التحقيقات والإستماع لإعترافات أم الطفلة وزوجها قررت نيابة شمال الجيزة إحالة القضية إلى محكمة الجنايات.

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