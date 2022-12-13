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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم تضاعف الوظائف.. ارتفاع معدل البطالة لـ3.7% في بريطانيا

رغم تضاعف الوظائف..
رغم تضاعف الوظائف.. ارتفاع معدل البطالة لـ3.7% في بريطانيا

قال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني اليوم الثلاثاء إن معدل البطالة في بريطانيا ارتفع بشكل طفيف إلى 3.7% في الأشهر الثلاثة الأخيرة وحتى أكتوبر الماضي.

وكان اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع لرويترز ارتفاع معدل البطالة إلى 3.7%من 3.6% سابقاً.

وتضاعفت الوظائف في مجال الطاقة المتجددة بمعدل أسرع 4 مرات بالمقارنة بمختلف القطاعات، في بريطانيا، وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن البيانات أوضحت أن 2.2% من جميع الوظائف الجديدة في بريطانيا تمَّ تصنيفها على أنها «وظائف خضراء»، وتمتلك اسكتلندا التي تهيمن على سوق الرياح البرية والبحرية في بريطانيا، أعلى نسبة من الوظائف الخضراء.

وأوضحت الصحيفة أن الوظائف الخضراء نالت نصيب الأسد من سوق العمل مقارنةً بالسنوات السابقة، حيث تضاعف عدد الوظائف الخضراء أكثر من الضعف في العام الجاري منذ بدء العام وحتى شهر يونيو الماضي.

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