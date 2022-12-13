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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد مشروع رصف محور الباسوسية وطريق أبو الغيط

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة ميدانية لتفقد مشروع رصف محور الباسوسية ورصف طريق أبو الغيط الحادثة يرافقه اللواء طارق ماهر رئيس مدينة القناطر الخيرية والمهندسة حنان جمال مدير عام مديرية الطرق، وذلك ضمن جولات المحافظ اليومية بمدن المحافظة المختلفة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة ومتابعة المشروعات ودفع العمل بها للانتهاء منها وفق جداولها الزمنية.

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حيث تفقد أعمال تغطية ترعة الباسوسية والتي ستساهم في أن يكون هناك طريق بديل لقرية باسوس ــ القناطر الخيرية مما يسهل حركة المرور على المواطنين، حيث تم الإنتهاء من تغطية ورصف 3 كم من الدائري وحتى مصنع كوكاكولا، حيث تم تغطية 1.200متر من الخطة الاستثمارية الحالية والذي يشرف على الأعمال  مديرية الطرق بتكلفة تصل إلى 80 مليون جنيه تقريبا . 
 

ووجه "الهجان" لمنفذي الأعمال بتكثيف الجهد للبدء في الرصف لتكون طريقا جديدا لمواطني مدينة القناطر الخيرية، بالإضافة إلى الحفاظ على مناسيب الطريق وعمل مطالع ومنازل عند التجمعات السكنية والمدارس، بالإضافة إلى عمل شبكة صرف أمطار بطول الطريق .


كما تابع الهجان أعمال رصف طريق أبو الغيط الحادثة بالقناطر الخيرية بتكلفة ٦٥ مليون جنيه تحت إشراف مديرية الطرق والنقل حيث تفقد المحافظ أعمال إنشاء شبكة صرف الأمطار ، كما تفقد المحافظ أيضا أعمال وضع طبقة السن للمرحلة الأولى والتي تشمل ١٢٥٠ متر، ومن الجدير بالذكر أن أعمال التطوير تبدأ من ميدان السلام "كوبري الحادثة" وحتى نزلة الدائري بباسوس، ويبلغ طوله 5.7 كيلومتر ومتوسط عرض الطريق ما بين 16 متر وحتى 18,5 متر ويعتبر طريق أبو الغيط طريقا رئيسيا وحيويا، حيث يخدم القادمين من ثلاث محافظات هي القاهرة والمنوفية والجيزة .

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