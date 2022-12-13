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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من أجمل الحفلات.. أول تعليق من حسن شاكوش بعد حفله فى قطر

حسن شاكوش
حسن شاكوش

نشر الفنان حسن شاكوش عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام أول تعليق له بعد حفله فى قطر والذى حضره عدد كبير من الجمهور المتواجد من مشجعى المنتخبات العربية فى كأس العالم. 

وقال حسن شاكوش:  من أجمل حفلات العمر شكرا لكل الجمهور العربي الجميل.

وأشعل الفنان حسن شاكوش حفله فى مهرجان فيفا والذى يقام فى قطر وذلك بعد تقديمه عددا من الأغانى التى نالت إعجاب الجمهور هناك.

وحرص حسن شاكوش على الاحتفال بصعود المنتخب المغربى إلى نصف النهائى فى كأس العالم وذلك على طريقته الخاصة بحمل العلم المغربى وكذلك العلم المصرى.

يذكر أن قال مطرب المهرجانات حسن  شاكوش، إن اختياره من قبل فيفا ضمن قائمة المشاركين في احتفالات كأس العالم بقطر 2022، كان له شروط.

وأضاف حسن شاكوش، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن القائمين على تنظيم الاحتفال تواصلوا مع مدير أعماله، قائلا: "اختياري كان بناءً على شعبيتي، والناس بتوع الفيفا مش هيجيبوا عاطل على باطل أو حد مش معروف، أنا عندي أرقام مشاهدات فلكية على اليوتيوب، والحفل هيكون حاضره من 60 إلى 80 ألف متفرج.

وكان آخر أعمال شاكوش هى أغنية "حنيلي" من كلمات إسلام المصري وألحان حسن شاكوش وتوزيع موسيقى إسلام ساسو ومن إنتاج شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر، والكليب من إخراج هادي الباجوري، بعد أغنية "حبيبتي" التي ظهرت فيها الفنانة ياسمين رئيس. 

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