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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

كل ما تريد معرفته عن المستندات المطلوبة لترخيص المحال طبقا للقانون الجديد/ فيديو جراف

قانون المحال العامة
قانون المحال العامة الجديد

من أجل جمهورية جديدة .. والحد من العشوائيات .

حدد قانون المحال العامة الجديد رقم 154 لسنة 2019، المستندات المطلوبة لترخيص المحال  ، حيث يتم تقديم نموذج طلب الترخيص مرفق به ..

 

الأوراق المطلوبة لترخيص محل


صورة من بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع علي الأصل.

صورة من جواز السفر للأجانب بعد الاطلاع على الأصل بالاضافة الي ترخيص الموافقة الصادر من وزارة القوي العاملة.

3 – توكيل رسمي في حالة عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه.
4 - صورة من عقد الملكية / عقد الإيجار بعد الاطلاع على الأصل علـى أن يكون عقد الإيجار متضمنا الآتي (مثبت التاريخ – أن يكون ساري المفعـول لمـدة لا

تقل عن سنة – أن يكون موضحا به نوع النشاط المطلوب ترخيصه ) .

ولمتابعة المزيد حول قانون المحال العامة الجديد .. تابع الفيديو جراف التالي:

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