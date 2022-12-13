أستاذ رمد: فرك العين يسبب تكون أكياس دهنية ويؤثر على شكل القرنية

أكد الدكتور أشرف الهباق أستاذ طب جراحة العيون بجامعة بنها، أن هناك بعض الأشخاص، تغيرات الفصول ، تسبب إصابتهم بحساسية موسمية، ولها عدة أعراض، منها: احمرار العين، و التدميع، حكة في العين.

غسل العين بالمياه الباردة



وأضاف "الهباق" أثناء استضافته على فضائية "DMC"، قائلاً:"هناك نصائح لحساسية العين، أول حاجة عدم فرك العين، لأن له أضرار كثيرة على العين، الفرك في العين يمكن أن يسبب تكون أكياس دهنية في العين للأطفال، و يأثر على قرنية الطفل".

وأوضح أستاذ طب جراحة العيون بجامعة بنها، أنه يجب غسل العين بالمياه الباردة، بشكل متكرر، مؤكداً أنه يفضل حفظ القطرات في الثلاجة، بالإضافة إلى أنه يجب تغير القطرات بعد شهر من فتحها.