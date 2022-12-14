بين الرياض والقاهرة.. الفنان محمد عبلة يقدم معرضه "ليالي المدينة"

ما بين الرياض والقاهرة يقدم الفنان القدير محمد عبلة معرضه "ليالي المدينة" وذلك في تجربة جديدة وتعاون جديد بين جاليري إرم وجاليري مصر، حيث يفتتح المعرض يوم الثلاثاء القادم الموافق 20 ديسمبر بالرياض ثم بجاليري مصر بالزمالك مساء يوم الأحد 25 من الشهر ذاته.



وقال الفنان محمد عبلة في تصريح "هذا العام أقوم بالتدريس لطلبة معهد السينما كورس عن الواقعية في الفن والسينما وتنوعاتها وتداعياتها وعندما أعود من المحاضرات وأذهب إلى مرسمي، سعيت لإثبات أن الواقع مازال مدهشاً وساحراً فقط يتوقف ذلك على الزاوية التي ننظر منها."



وعبر الفنان محمد طلعت عن سعادته باستمرار التعاون الناجح بين جاليري مصر وجاليري إرم وإدارته الواعية المحترفة بقيادة السيد محمد السعوي، مشيراً أن هذا العرض الجديد للفنان الكبير محمد عبلة تحت عنوان "ليالي المدينة" يعكس ولع عبلة المعروف بمعشوقته القاهرة بشوارعها بأضوائها وصخبها، بليلها ونيلها وناسها، عبر مسطحات تتغنى بسحر غير عادي في مشاهد الحياة اليومية، فتتسرب إليك كل هذه المشاعر والأحاسيس التي لدى الفنان العاشق للمدينة."





في قراءته الفنية للعرض ذكر الشاعر جمال القصاص .. "يراكم محمد عبلة في هذا المعرض تجربته وخبرته التشكيلية المتنوعة على مدار سنوات عديدة، ويفتح لها نوافذ إدراك ومعرفة جديدين، فلم يعد يحكمه بناء الشكل فحسب، وإنما الواقع الإنساني وما ينطوي عليه من حقائق البشر وأحلامهم داخل هذا الشكل، بهذا المنظور يتعامل مجدداً مع المدينة، وتحديداً معشوقته القاهرة، يغوص فيما وراء خطوط الرؤية، مستعيدا في نسيجها عالمه وذكرياته وحركة الضوء واللون على أسطح اللوحات.... لوحات المعرض تشغي بالحركة، فالأسطح والأشكال تتبادل الأدوار بتلقائية فيما بينها وتتنقل بطبقاتها اللونية الساخنة والهادئة فوق سطح الصورة بسلاسة مغوية. واللافت أن هذه الحركة لا تتوقف عند نقطة محددة، إنما تتقاطع أفقيا ورأسيا، من أعلى وأسفل وشتى زوايا الصورة، محفِزةً لحوارية مسكونة بالدهشة والأسئلة بين كل عناصر الصورة...."



محمد عبلة فنان تشكيلي حاصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم تصوير جامعة الإسكندرية عام 1977، ودبلوم كلية الفنون الجميلة 1978، كما درس فى كلية الفنون والصناعات (نحت) بزيورخ – سويسرا عام 1981، عمل مديرًا لقاعة الفنون التشكيلية بالأوبرا لمدة ستة أشهر عام 1990، وأستاذًا زائرًا للفنون بمدرسة أوربرو السويد، كما كان رئيس مجلس إدارة أتيليه القاهرة عام 2010، شارك في العديد من المعارض الدولية منها بينالي الشارقة عام 1993، بينالي الجرافيك في فنلندا عام 1993، ترينالي جرنيش بسويسرا عام 1993، معرض جمعية الجرافيك الدولية EXILON عام 1993، ترينإلي سابورو اليابان، وبينالي الكويت عام 1994، بينالي القاهرة الدولي السادس عام 1996، بينالى الإسكندرية لدول البحر المتوسط الدورة (19) عام 1997، ترينالي مصر الدولي الثالث لفن الجرافيك عام 2000، ومعرض طلائع الفن المصري المعاصر في الأرجنتين تحت عنوان مختارات من أعمال أربعة فنانين سنة 2001، كما شارك في بينالي هافانا الدولي عام 2003.





وسام جوتة

تجدر الإشارة إلى تسلم الفنان الكبير محمد عبلة وسام جوتة أعلى وسام ثقافي تمنحه جمهورية ألمانيا وذلك في أغسطس الماضي ليصبح أول فنان تشكيلي عربي يحصل عليه، وهو أرفع وسام ألماني في الثقافة والعلوم.



يستمر العرض بجاليري إرم حتى 17 يناير2023 (برج الميزان، شارع العليا، مركز الموس، الرياض)، وبجاليري مصر حتى 12 يناير2033 (4أ شارع ابن زنكي - الزمالك)

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