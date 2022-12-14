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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تردد القنوات.. موعد مباراة منتخب المغرب وفرنسا فى نصف نهائي المونديال

منتخب المغرب
منتخب المغرب

يواجه منتخب المغرب نظيره منتخب فرنسا، اليوم الأربعاء على ملعب استاد البيت، في إطار منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022 .

ويلتقي منتخب المغرب بقيادة وليد الركراكي نظيره منتخب فرنسا فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس فى نصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر. 

وتأهل منتخب المغرب بقيادة وليد الركراكي الي نصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر بعد الفوز على البرتغال بهدف دون رد. 

وكانت قناة بي إن سبورت، قد أعلنت مؤخراً عن إذاعة مباريات نصف النهائي ونهائي كأس العالم مجاناً عبر القناة المفتوحة، ومنها مباراة منتخب المغرب وفرنسا كما يوجد العديد من القنوات التي ستنقل المباراة والتي تتمثل في:

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تردد قناة Rai 1 الإيطالية الناقلة لمباراة منتخب المغرب وفرنسا

تردد القناة الناقلة لمباراة منتخب المغرب وفرنسا:  11766- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 2/3- القمر الصناعي: Hot Bird 1-6 13 شرق.

أو 10992- معدل الترميز: 27500 عمودي- معامل تصحيح الخطأ.

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تردد قناة TRT 1 HD التركية 

  1. القمر الصناعي: نايل سات- التردد والاستقطاب: 11316 أفقي- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
  2. تردد قناة zdf على هوت بيرد- القمر الصناعي: Hotbird تردد: 11054- الاستقطاب: افقى H- معامل الترميز: 22000.
  3. تردد قناة IRIB HD Iran على القمر التركي- التردد: 11881- الاستقطاب: أفقي H- معامل الترميز: 22000
  4. تردد قناة TRT2 على القمر التركي- التردد: 11054- الاستقطاب: عمودي V- معامل الترميز: 30000
  5. تردد قناة das erste على هوت بيرد- القمر الصناعي: Hotbird- التردد: 11541- الاستقطاب: عمودي V- معامل الترميز: 22000.
  6. تردد قناة tvt: القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرقًا- التردد: 11900- الاستقطاب: أفقى H- معامل الترميز: 27500.
  7. تردد قناة ORTB: القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرقًا- التردد: 11900- الاستقطاب: أفقى H- معامل الترميز: 27500.
  8. تردد قناة ARD Das Erste HD- القمر الصناعي: Astra 19.2°E- التردد: 11494- الاستقطاب: أفقي H- معامل الترميز: 22000
  9. تردد قناة ARD Das Erste HD على قمر أسترا- القمر الصناعي: Astra 19.2°E- التردد: 11836- الاستقطاب: أفقي H- معامل الترميز: 27500
  10. تردد قناة Cuatro Espa a HD- القمر الصناعي: Astra 19.2°E- التردد: 10876- الاستقطاب: عمودى V- معامل الترميز: 22000
  11. تردد قناة Cuatro Espa a HD على قمر أسترا- القمر الصناعي: Astra 19.2°E- التردد: 10906- الاستقطاب: عمودى V- معامل الترميز: 22000.
منتخب المغرب منتخب فرنسا كأس العالم وليد الركراكي البرتغال

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