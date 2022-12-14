تردد القنوات.. موعد مباراة منتخب المغرب وفرنسا فى نصف نهائي المونديال

يواجه منتخب المغرب نظيره منتخب فرنسا، اليوم الأربعاء على ملعب استاد البيت، في إطار منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022 .

ويلتقي منتخب المغرب بقيادة وليد الركراكي نظيره منتخب فرنسا فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس فى نصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

وتأهل منتخب المغرب بقيادة وليد الركراكي الي نصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر بعد الفوز على البرتغال بهدف دون رد.

وكانت قناة بي إن سبورت، قد أعلنت مؤخراً عن إذاعة مباريات نصف النهائي ونهائي كأس العالم مجاناً عبر القناة المفتوحة، ومنها مباراة منتخب المغرب وفرنسا كما يوجد العديد من القنوات التي ستنقل المباراة والتي تتمثل في:

تردد قناة Rai 1 الإيطالية الناقلة لمباراة منتخب المغرب وفرنسا

تردد القناة الناقلة لمباراة منتخب المغرب وفرنسا: 11766- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 2/3- القمر الصناعي: Hot Bird 1-6 13 شرق.

أو 10992- معدل الترميز: 27500 عمودي- معامل تصحيح الخطأ.

تردد قناة TRT 1 HD التركية