خدمات تهمك|أخر مستجدات أسعار الدولار والعملات الأجنبية.. والأرصاد تُحذر: لا تنخدعوا بدفء النهار

نشر موقع صدى البلد الإخباري ، عددًا من الأخبار الخدمية عن اليوم الأربعاء 14-12-2022 حالة الطقس، وأسعار الدولار والعملات وأسعار الخضروات والفاكهة.

ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز الخدمات الإخبارية…



الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس نهارا بسبب استقرار الطقس



قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ ا لأرصاد الجوية، إنّ البلاد تتأثر خلال هذه الأيام بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض معه كتل هوائية ما بين الجنوبية الغربية والجنوبية الشرقية وهو ما يعمل على ارتفاع درجات الحرارة خلال فترات النهار، لافتةً إلى وجود فرص أمطار خفيفة وغير مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية، كما أن استقرار الأحوال الجوية سيستمر حتى منتصف الأسبوع القادم.



وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى، أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بحوالي درجة إلى 2 درجة، والعظمى على القاهرة الكبرى تتراوح ما بين 24 و25 درجة مئوية خلال فترة النهار، ومع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، فإننا نشعر بالارتفاع في درجات الحرارة، وبخاصة خلال فترات النهار.

وتابعت: "نشعر بالأجواء ما بين المعتدلة إلى المائلة للحرارة على المناطق الشمالية وأجواء حارة على المناطق الموجودة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال فترات النهار ومع سطوع أشعة الشمس، ولكن مع الغياب التام لأشعة الشمس، فإن درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ، وبخاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، وتكون أجواء باردة على أغلب أنحاء الجمهورية، وبالتالي لا يجب أن ننخدع بفترات الدفء في النهار وأن نغير نوعية ملابسنا بشكل كبير ونحافظ على ارتداء الملابس الشتوية في فترات النهار والليل ومعنا جاكت في فترات الليل المتأخرة أو الصباح الباكر نرتديه لو شعرنا بانخفاض في درجات الحرارة".







درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 25 14

الإسكندرية 24 15

الإسماعيلية 25 14

الدقهلية 25 14

الغردقة 26 14

المنيا 25 10





أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 14-12-2022



كما استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 14- 12-2022.

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 24.69 جنيه للبيع، و24.61 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 26.02 جنيه للبيع، و25.92 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 30.35 جنيه للبيع، و30.25 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 6.56 جنيه للبيع، و6.54 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 80.55 جنيه للبيع، و80.09 جنيه للشراء.







البصل بـ5.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء



واستعرض برنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية dmc تقريرا عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 14-12 - 2022.





أسعار الخضراوات اليوم في مصر

الطماطم تسجل 5.5 جنيه للكيلو

البصل بـ 5 جنيهات للكيلو

البطاطس 7 جنيهات للكيلو

الخيار 6 جنيهات

الفلفل الرومى 8.5 جنيهات

الملوخية 7 جنيهات

الكوسة 7 جنيهات

الفاصوليا 9جنيهات

الباذنجان 6 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم

البرتقال 8 جنيهات

البلح 10 جنيهات

الجوافة 8 جنيهات

الرمان 11 جنيهات







تعرف على الحالة المرورية اليوم الأربعاء 14-12-2022



و استعرض عاصم الشندويلي، مراسل صدى البلد الحالة المرورية لأهم الطرق والمحاور من داخل غرفة العمليات المركزية بالإدارة العامة للمرور الجيزة، منوهًا بأن اليوم الأربعاء والمعروف عنه وجود بعض الأحجام المرورية نظرًا لأنه يومًا من أيام نهاية الأسبوع، مشددًا على أهمية ارتداء الملابس المناسبة نظرًا لانخفاض درجات الحرارة.

وقال “الشندويلي” إن ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية في حالة من السيولة المرورية التامة، أما بالنسبة لكوبري أكتوبر وهو الشريان الحيوي الذي يربط محافظتي القاهرة والجيزة به حالة من السيولة المرورية التامة رغم بدء الذروة الصباحية.





وأشار إلى أن منطقة ميدان لبنان وتحديدًا محور 26 يوليو الاتجاه القادم من أكتوبر يشهد بعض الأحجام المرورية، متابعًا أن كوبري الدقي وشارع التحرير وميدان النهضة جميعها في حالة من السيولة المرورية التامة.



وللتعرف على الحالة المرورية للمزيد من الطرق شاهد الفيديو…



