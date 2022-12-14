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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نواب المنيا يشيدون بجولات المحافظ وسرعة استجابته لحل مشكلات المواطنين

محافظ المنيا ونائبه
محافظ المنيا ونائبه والسكرتير العام خلال الاجتماع

ترأس اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الاجتماع الدوري مع أعضاء مجلس النواب ، وذلك ضمن التعاون المثمر والتنسيق الدائم بين أعضاء البرلمان والأجهزة التنفيذية ، لاستعراض وحل مشاكل المواطنين بدوائرهم المختلفة وللاطلاع النواب على نسب تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة ودفع عجلة العمل بها وسرعة الانتهاء منها طبقاً للتوقيتات المحددة ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بضرورة التواصل المستمر والدائم مع أعضاء البرلمان لتحقيق مطالب وإحتياجات المواطنين.

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جاء ذلك بحضور ، الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ ، اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة ، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المدن، ومديري المديريات الخدمية، والجهات المعنية.

قال المحافظ، إن المنيا تضع ملف الاستثمار في مقدمة أولوليات العمل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم الصناعة وتطوير المناطق الصناعية وتقديم كافة الخدمات للمستثمرين، لتوفير فرص العمل للشباب، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

وأكد المحافظ، على اهتمام القيادة السياسية بجميع ما يتعلق ببناء الإنسان المصري، من خلال توفير الخدمات المختلفة في جميع القطاعات، والعمل على إزالة المعوقات ووضع مقترحات سريعة تساعد في حل لتلك المشكلات، بهدف الحفاظ على مسيرة التنمية والتقدم، مضيفا أن جميع الأجهزة بالمحافظة تعمل من خلال تسخير كافة إمكاناتها على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

وأشار المحافظ إلى أهمية التعليم الفني والاهتمام به، بالإضافة إلى أن المحافظة اتخذت خطوات جادة من أجل سرعة البت في طلبات التصالح المقدمة بنطاق الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة.

وأكد أن المتابعة الميدانية والاجتماعات الأسبوعية الخاصة بمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، أتت بثمارها، وجعلت تلك المشروعات واقعاً ملموساً يشهده القاصي والداني، من خلال تذليل كافة المعوقات، وتوفير جميع الأراضي للمشاريع المستهدفة، حيث قاربت جميع مشروعات المجمعات الخدمية والزراعية على الانتهاء، إلى جانب تحقيق معدلات إنجاز عالية في باقي المشاريع، بـالـ 19 قطاع خدمي، والتي يتم تنفيذها بـ 192 قرية بإجمالي 757 تابع في 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، في المرحلة الأولى، بالإضافة لقرى مركزي "بني مزار وسمالوط، والمدرجة في المرحلة الثانية للمبادرة.

وخلال اللقاء استمع المحافظ لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، واستجاب لعدد من الطلبات لخدمة الأهالي، ووجه بسرعة فحص ودراسة عدد آخر من الطلبات، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها، بهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات بنطاق المحافظة.

من جانبهم وجه النواب، الشكر للمحافظ وكافة الأجهزة التنفيذية للتعاون المثمر في حل المشكلات التي تعيق مسار التنمية ، لضمان حياة كريمة للمواطنين، مشيدين بتواجد  المحافظ المستمر بين أبناء المحافظة وتواصل جولاته الميدانية وسرعة استجابته للمشكلات.
 

المنيا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس الوزراء رؤية مصر 2030 اللواء اسامة القاضي تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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