الطاقة المتجددة: وفرنا أرض بمساحة 1900 كيلو متر لمشاريع الهيدروجين الأخضر

قال المهندس إيهاب إسماعيل، نائب رئيس هيئة الطاقة المتجددة، أن اتفاقيات إنتاج الهيدروجين الأخضر وصلت الى 23 اتفاقية حتى الان ، مشيرا إلى جهود الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والمحلية، خاصة فى مجال انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، و وضع مصر كمركز لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة باعتباره وقود المستقبل.

وتابع إسماعيل فى تصريح لصدى البلد، أن دور هيئة الطاقة المتجددة يتمثل فى توفير الأراضى المناسبة لإقامة تلك المشروعات ، لافتا إلى أنه تم بالفعل توفير 1900 كيلو متر بمحافظة المنيا حتى الآن لمشاريع الهيدروجين الأخضر وذلك لتنفيذ الـ 16 مذكرة التى تم توقيعها سابقا .

وأوضح إسماعيل أنه تم مؤخرا توقيع 7 مذكرات أخرى للاستثمار فى الهيدروجين الأخضر لتصل إجمالى المذكرات 23 مذكرة و جارى توفير الأرض المناسبة لهم وستكون غالبا فى أسوان .

وعن احتمالية تأثر مشاريع الطاقة المتجددة بارتفاع الدولار والأسعار عموما قال المهندس إيهاب إسماعيل أنه مهما ارتفعت أسعار الطاقة المتجددة تظل الأرخص مقارنة بالطاقة التقليدية ، خاصة وأن مصر تستهدف الوصول إلى 50% من الطاقة بحلول عام 2040، موضحا أن الاستراتيجية المصرية كانت تستهدف الوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، إلا أنه يجري حاليا تحديث هذه الاستراتيجية ، بناء على المعطيات الموجودة وتوافر مصادر الرياح والطاقة الشمسية وانخفاض أسعارها