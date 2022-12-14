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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الطاقة المتجددة: وفرنا أرض بمساحة 1900 كيلو متر لمشاريع الهيدروجين الأخضر

صدى البلد

قال المهندس إيهاب إسماعيل، نائب رئيس هيئة الطاقة المتجددة، أن اتفاقيات إنتاج  الهيدروجين الأخضر وصلت الى 23 اتفاقية حتى الان ، مشيرا إلى جهود الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والمحلية، خاصة فى مجال انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، و وضع مصر كمركز لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة باعتباره وقود المستقبل.

 

وتابع إسماعيل فى تصريح لصدى البلد، أن دور هيئة الطاقة المتجددة يتمثل فى توفير الأراضى المناسبة لإقامة تلك المشروعات ، لافتا إلى أنه تم بالفعل توفير 1900 كيلو متر  بمحافظة المنيا حتى الآن لمشاريع الهيدروجين الأخضر وذلك لتنفيذ الـ 16 مذكرة  التى تم توقيعها سابقا .

 

وأوضح إسماعيل أنه تم مؤخرا توقيع 7 مذكرات أخرى للاستثمار فى الهيدروجين الأخضر لتصل إجمالى المذكرات 23 مذكرة  و جارى توفير الأرض المناسبة لهم وستكون  غالبا  فى أسوان .

وعن احتمالية تأثر مشاريع الطاقة المتجددة بارتفاع الدولار والأسعار عموما قال المهندس إيهاب إسماعيل أنه مهما ارتفعت أسعار الطاقة المتجددة تظل الأرخص مقارنة بالطاقة التقليدية  ، خاصة وأن  مصر تستهدف الوصول إلى 50% من الطاقة بحلول عام 2040، موضحا أن الاستراتيجية المصرية كانت تستهدف الوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، إلا أنه يجري حاليا تحديث هذه الاستراتيجية ، بناء على المعطيات الموجودة وتوافر مصادر الرياح والطاقة الشمسية وانخفاض أسعارها

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