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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مبابي وجيرو يقودان تشكيل فرنسا أمام المغرب في نصف نهائي كأس العالم

منتخب فرنسا
منتخب فرنسا

أعلن ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، تشكيل بلاده لمواجهة المغرب، في نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

تشكيل فرنسا

وشهد تشكيل فرنسا، غياب أدريان رابيو ودايوت أوباميكانو للمرض، وتعويضهما بيوسف فوفانا وإبراهيما كوناتي.

وجاء تشكيل فرنس كالآتي:

في حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: جوليس كوندي - رافاييل فاران - إبراهيما كوناتي - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: أوريلين تشواميني - يوسف فوفانا - أنطوان جريزمان

خط الهجوم: عثمان ديمبلي - كينجسلي كومان - أوليفييه جيرو

وتُقام المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد البيت بمدينة الخور القطرية.

وينتظر منتخب الأرجنتين، الفائز من تلك المباراة، في نهائي كأس العالم 2022 بقطر، يوم الأحد المقبل، بعد انتصاره أمس على كرواتيا بثلاثية نظيفة.

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