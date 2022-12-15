عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ذكرى وفاة زينب صدقي.. قصة تغسيلها لـ فردوس محمد بنفسها

صدى البلد

يوافق اليوم ذكرى وفاة الفنانة زينب صدقي، والتي تميزت بدور الأم، وكانت حياة الراحلة تمتلئ بالعديد من المواقف الإنسانية، ومن بينها حرصها على تغسيل فنانة كبيرة بعد موتها.

وحرصت الفنانة الراحلة زينب صدقي، على توديع الفنانة فردوس محمد، بعد رحيلها إثر رحلة مرض طويلة، كما قامت بتغسيلها بنفسها.

زينب صدقي اسمها الحقيقي ميرفت عثمان صدقي، وهى من مواليد 15 أبريل عام 1895 من أصول تركية .

في ذكرى وفاة زبيدة ثروت..أسرار وكواليس أول يوم تصوير ومشهد لها أمام الكاميرا

ذكرى ميلادها.. أسرار ولغز وفاة الفنانة الحسناء كاميليا في الطيارة المحروقة.. وقصة إعجاب الملك فاروق بها

تزوجت مرة واحدة لم تدم سوى 6 أشهر،  ابنتها "كوثر عباس" التي أصبحت فيما بعد ميمي صدقي هي "ابنتها بالتبني"، بدأت التمثيل عام 1917 على خشبة المسرح.

حصلت علي الجائزة الأولى في التمثيل عام 1926 في مسابقة أقامتها لجنة تشجيع التمثيل والغناء المسرحى، تميزت أدوارها في المسرحيات بالفتاة الناطقة بالفصحى، ومن أهم مسرحياتها "مجنون ليلى، كليوباترا، الجاه المزيف، أحدب نوتردام".

حصلت على جائزة الجدارة للفنون من مصر، ثم جائزة الرواد بمناسبة اليوبيل الذهبي للسينما المصرية من جمعية الفيلم.

 

 

اليوبيل الذهبى ذكرى وفاة سينما الإنسانية زينب صدقى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض 360 جنيهًا.. هبوط تاريخي في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

بتر عضوه الذكري لارضائها.. القصة الكاملة لميكانيكي كرداسة وعشيقته

تراجع حاد في سعر جرام الذهب بـ مصر عيار 21 الآن

على النايل سات.. قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة المغرب وفرنسا بكأس العالم 2022

حسّيت بإيده .. متزوجة تروي فضيحة تحرش طبيب بها في الجيزة

صورتها عرضت والدتها للإحراج.. 5 صور لـ ابنة رانيا يوسف تثير الجدل

بعد طلاقها.. رد فعل صادم من غادة عبد الرازق تجاه زوجها

أحدهما كان فى عمر والدها.. تفاصيل 12 زيجة لغادة عبد الرازق.. صور

موضوعات متعلقة

نادر عباسي يكشف سبب اختيار لؤي في حفل إعادة تراث محمد عبدالوهاب

هالة سرحان لـ أسما إبراهيم: فخورة بك لأنك مجتهدة

تفاصيل احتفالات الكريسماس على مسرح سيد درويش

صور جديدة من العرض الاول لأفاتار في الشرق الاوسط

موسيقى حضرة العمدة على طريقة شادي مؤنس في رمضان

أعمال رومانسية عالمية بقيادة المايسترو نادر عباسى فى الأوبرا

ماجد سرور: فخور بتكريمي في لوس أنجلوس

بيتكلم عليا لجورج وسوف تتخطى الـ5 ملايين مشاهدة

ترشيحاتنا

الدعاء عند الكرب.. ردده بيقين يفرج همك فى دقيقة

ارتفاع كبير في أسعار النفط العالمية

خسارة عنيفة لـ الدولار عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

عائلة تفقد 3 أفراد في أسبوعين.. وفاة رضيع والأب والجد تشعل السوشيال ميديا| ما قصتهم ؟

انخفاض 360 جنيهًا.. هبوط تاريخي في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

من دخل والإمام راكع هل يكبر للإحرام أم للركوع ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة.. دنيا بطمة تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

قبل طلاقهما.. لحظات رومانسية بين غادة عبد الرازق وزوجها| صور

وانقلب السحر.. حكاية المشجع “المنحوس” تشعل توقعات بطل المونديال

في 10 دقائق.. طريقة تحضير كيك الشكولاتة

فيديو

فيلم تنبأ بحصول المغرب على كأس العالم وشارك فيه الركراكي.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

كيف يمكنك الحصول على شقة في مشروع داره ؟ | الشروط والتفاصيل

بلغوا عنهم فورا .. رسالة تحذير من رئيس الوزراء للتجار | فيديو

قبل مباراة المغرب وفرنسا.. جماهير الأسود تناشد مجومبا ارتداء قميص الديوك |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ