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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الفيومي: قانون تراخيص المحال العامة جاء لينسف البيروقراطية.. فيديو

محمد عطية الفيومي
محمد عطية الفيومي

قال محمد عطية الفيومي المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن يوجد حوالي 8 مليون محل علي مستوي كافة أنحاء الجمهورية، موضحا أن نصفهم يعمل بدون الحصول علي التراخيص اللازمة وهذه الظاهرة غير موجودة في العالم ولكنها في مصر فقط.

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وأضاف "محمد عطية الفيومي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن كل من تقدم للحصول على ترخيص محل عام واستوفي جميع الشروط والأوراق سوف يحصل علي الرخصة بعد 90 يوما.

وتابع محمد عطية الفيومي، أن قانون تراخيص المحال العامة جاء لينسف البيروقراطية، مشيرا إلى أن المخاطب بالقرار الوزاري الخاص بالموافقة الامنية لترخيص المحال العامة هو مركز التراخيص.

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