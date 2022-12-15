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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"إنجاز كروي عالمي غير مسبوق عربيا".. ملك الأردن يهنئ المنتخب المغربي

الملك عبدالله بن
الملك عبدالله بن الحسين

أشاد الملك عبدالله بن الحسين، ملك الأردن، بأداء المنتخب المغربي أمام نظيرة الفرنسي في مباراة نص نهائي كأس العالم قطر 2022، والذي أنتهي بفوز المنتخب الفرنسي بهدفين نظيفين بالرغم من الأداء المغربي الجيد طوال المباراة.

وكتب الملك عبدالله على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "فخورون بما حققه المنتخب المغربي الشقيق من إنجاز كروي عالمي غير مسبوق عربيا". 

كما هنأ ملك الأردن نظيرة المغربي قائلا: "تهانينا لأخي العزيز جلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي الشقيق، وإلى أسود الأطلس حليفكم النجاح والتوفيق في قادم الأيام".

ومن جهه آخري، علق الرئيس الأمريكي جو بايدن على خسارة المغرب أمام فرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022، بهدفين نظيفين.

وقال الرئيس الأمريكي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "لقد كان شرفًا عظيمًا أن أشاهد مباراة اليوم مع رئيس وزراء المغرب عزيز أخنوش. بغض النظر عن انتمائكم، لكن قد كان من المبهر رؤية إنجازات هذا الفريق".

وكان بايدن قد قال، خلال كلمة له أثناء إلقائه كلمة أمام نحو 50 رئيس دولة وحكومة مجتمعين في قمة قادة أفريقيا بواشنطن: "أعلم أنكم تقولون لأنفسكم أوجز يا بايدن، هناك مباراة نصف نهائي بعد قليل، أدرك ذلك".

وأضاف مازحًا إنه رأى المبعوث الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري، وهو مشجع معروف لكرة القدم، يهز رأسه موافقا.

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