أمطار رعدية ونشاط شديد للرياح.. تحذيرات عالجة من طقس السعودية اليوم

توقع المركز الوطني السعودي للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الخميس، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من 8 مناطق في المملكة السعودية.

وأوضح مركز الأرصاد أن الحالة المطرية السابقة تشمل أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض والقصيم، تمتد وقد تصل إلى غزيرة على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأضاف مركز الأرصاد أنه لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

وحول حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، أشار مركز الأرصاد السعودي إلى أنها شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج بالبحر الأحمر من متر إلى متر ونصف يصل إلى أكثر من مترين على الجزء الجنوبي مع تكون السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف الموج إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.