أسعار لكزس IS موديل 2023 في السعودية

تنتمي سيارة لكزس IS موديل 2023 الي الجيل الثالث من سيارات لكزس السيدان، ولكن سيارة لكزس IS الصغيرة، كما أن فئة IS ظهرت لأول مرة عام 2013، وحصلت على تحديثات تضمنت الهيكل الخارجي، ومصابيح جديدة، وتحديثات داخلية، وأنظمة مساعدة قيادة جديدة .

سيارة لكزس IS موديل 2023

محرك سيارة لكزس IS موديل 2023

تستمد سيارة لكزس IS موديل 2023 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 2000 سي سي تيربو، ويولد قوة تصل الي 241 حصان، وعزم اقصي للدوران 350 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة مكون من 8 سرعات ، وتتسارع السيارة من وضع السكون وصولا الي سرعة 100 كم/ ساعة في مدة قدرها 7 ثواني، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 230 كم/ساعه، وتستهلك لكزس 7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة.

سيارة لكزس IS موديل 2023

مميزات سيارة لكزس IS موديل 2023

تحتوي سيارة لكزس IS موديل 2023 علي جنوط مقاس 19 بوصة، وشبك أمامي بهيكل ثلاثي الأبعاد، وأضواء أمامية رفيعة، ومصابيح LED، بالإضافة الي لوحة عدادات ذات تصميم جديد، وفرش مقاعد من الجلد الناعم، ومقود مكسو بالجلد وتزيينات خشبية فاخرة ، وشاشة تعمل باللمس مقاس 10.3 بوصه، وتكيف هواء أوتوماتيك، وتحكم منفصل للسائق والراكب الأمامي، ونظام صوتي من لكزس مكون من 10 سماعات، وفتحة سقف، وستارة خلفية أوتوماتيك، ونظام دخول ذكي .

سيارة لكزس IS موديل 2023

سعر سيارة لكزس IS موديل 2023 في السعودية

تتوافر سيارة لكزس IS موديل 2023 في السعودية بسعر يصل الي 187 ألف ريال سعودي .